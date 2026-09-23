Sanders tilda de “crimen de guerra” amenazar de trump contra Irán

“No, señor presidente. No debemos ‘aniquilar’ al pueblo de Irán. Eso es un crimen de guerra. Eso es barbarie”, afirmó el miércoles el senador estadounidense Bernie Sanders en su cuenta de la red social X, en respuesta a las declaraciones de Donald Trump contra Irán.

“Es algo con lo que Estados Unidos nunca debe estar asociado”, añadió.

Sanders también afirmó: “Seamos claros: la guerra de Trump en Irán es ilegal e inconstitucional. El Congreso debe ponerle fin AHORA”.

Las declaraciones del senador se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a lanzar amenazas contra Irán durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que Washington no permitiría que Teherán desarrollara un arma nuclear.

Sanders ha criticado en reiteradas ocasiones las acciones militares emprendidas sin autorización del Congreso estadounidense y ha defendido que cualquier decisión de iniciar una guerra debe contar con la aprobación del Legislativo.