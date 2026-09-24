Pezeshkian ante ONU: Irán no teme guerra y se defenderá hasta último aliento

“Irán nunca ha iniciado una guerra y siempre ha demostrado su compromiso con la mesa de negociaciones. La guerra nos fue impuesta. Pero hemos demostrado que, para defendernos, no tememos la guerra; para alcanzar la paz, no rehuimos las negociaciones, y estamos dispuestos a defender a nuestro querido Irán hasta el último aliento”, ha destacado este miércoles el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

Pezeshkian ha rechazado las acusaciones sobre terrorismo del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso el martes en la AGNU. “Nosotros somos víctimas del terrorismo. Yo vengo de un Irán cuyo Líder fue asesinado sin ninguna razón, justificación ni fundamento legal. Yo vengo de un Irán donde bombardearon una escuela. Miren a los niños de Minab, niños que fueron bombardeados y asesinados. Israel y Estados Unidos mataron a nuestros niños con sus armas; nuestros niños no habían cometido ningún delito”, ha declarado.

Con imágenes de los mártires de la agresión criminal de EE.UU. e Israel, Pezeshkian ha denunciado que los ataques causaron la muerte de científicos, ciudadanos, mujeres y niños iraníes.

Refiriéndose al ataque mortal de Washington contra un polideportivo de Irán, Pezeshkian ha explicado que el crimen fue cometido en la pequeña ciudad iraní de Lamerd y como consecuencia del cual, murieron niños que practicaban deporte.

Como ha detallado, EE.UU. lanzó el ataque, utilizando bombas de racimo que se fragmentaban en miles de piezas.

Pezeshkian ha señalado que Estados Unidos e Israel atacaron Irán con sus equipos más avanzados, pero que el pueblo iraní defendió con firmeza su país y respondió a los ataques sin inclinarse ante ellos. Ha denunciado además que los ataques, lanzados desde territorios equipados para ello, tuvieron como objetivos escuelas, hospitales, centros científicos, puentes e infraestructuras iraníes, en violación del derecho internacional.

Ha añadido que vivimos en un mundo en el que las potencias, en lugar de preocuparse por los pueblos, la humanidad, la justicia y la democracia, son responsables de la devastación, la destrucción y la aniquilación, y califican de “terrorista” a cualquier persona a la que quieren desacreditar.

El mandatario iraní ha señalado que Irán no ha atacado a ningún país en los últimos 200 años y que siempre ha actuado en defensa propia, pese a que hoy se le acusa de ser una fuente de inseguridad en la región.

Ha explicado que, por ello, Teherán busca desarrollar capacidades que le permitan defenderse, no agredir; utilizar la energía para el desarrollo y no para fabricar bombas, destruir o amenazar a otras sociedades, y contribuir a la seguridad regional.

Irán se mantiene firme con el apoyo de su pueblo

Pezeshkian ha destacado el amplio respaldo popular a la defensa del país durante los últimos siete meses, señalando que el pueblo iraní salió cada noche a las calles para impedir que grupos armados y alentados por Estados Unidos e Israel generaran inseguridad. “El pueblo es nuestra fuerza” e Irán se mantiene firme gracias a su respaldo, ha recalcado.

Irán no renunciará a su derecho a la ciencia, la industria y la energía pacífica

En otro momento de sus declaraciones, ha subrayado que Irán quiere la energía nuclear para el desarrollo. “Desde hace años se habla del programa nuclear pacífico de Irán con el lenguaje de las centrifugadoras, el enriquecimiento, las sanciones y la bomba, pero para nuestro pueblo, la tecnología nuclear forma parte del derecho al desarrollo. La energía nuclear significa tratamiento para los pacientes, seguridad alimentaria para la agricultura, tecnología para la industria y electricidad estable para el futuro”, ha asegurado.

El presidente ha agregado que “Irán no acepta que el conocimiento nuclear sea un privilegio exclusivo de unos pocos países”. “Irán no considera las armas nucleares un factor de seguridad; pero tampoco renunciará a su derecho a la ciencia, la industria y la energía pacífica. Lo digo claramente: ¡ni armas nucleares ni privación del conocimiento nuclear!”.

Pezeshkian ha recalcado que “el tema nuclear de Irán no se resolverá en el campo de batalla. La solución es un acuerdo que ofrezca al mundo una garantía creíble de que el programa de Irán es pacífico y al pueblo iraní la seguridad de que sus derechos serán preservados”.

Irán no considera la seguridad de sus vecinos rival de la suya

Pezeshkian también ha asegurado que Irán no considera la seguridad de sus vecinos rival de su propia seguridad. “Queremos que nuestros vecinos sean fuertes”.

En este contexto, ha destacado que, en la vía navegable del estrecho de Ormuz, no puede ser que todos se beneficien de ella y, al mismo tiempo, el guardián histórico de esta vía navegable sea privado, con el pretexto de sanciones injustas, de su uso y de la libertad de navegación incluso en sus propias aguas”.

“Nos cierran el paso mientras por esa misma vía navegable se transfieren armas, explosivos, misiles y energía para destruir países. Esto es inaceptable y no permitiremos que vuelva a ocurrir”, ha alertado.

“El despliegue permanente de flotas hostiles y la expansión de la guerra no generan seguridad. La seguridad de la navegación no puede separarse de la seguridad de los países ribereños”, ha agregado.

La bomba nuclear está en manos de Israel y los inspectores en Irán

Ha criticado, de igual modo, ha criticado la hipocresía occidental al denunciar la contradicción de un régimen israelí armado con armas nucleares y al que se concede total impunidad, mientras Irán se enfrenta a constantes inspecciones y sanciones.

El mandatario iraní ha subrayado que la confianza no puede construirse únicamente mediante la retórica, sino que requiere un abandono fundamental del doble rasero.

“La bomba atómica y otras armas de destrucción masiva en esta región están en manos del régimen israelí; ¡sin embargo, se exigen inspecciones a Irán!”, ha declarado Pezeshkian, al destacar lo absurdo del actual orden internacional. “Israel masacró a 70 000 personas en Gaza, ¡pero Irán fue bombardeado en la mesa de negociaciones!”.

Pezeshkian ha señalado que el régimen de Israel posee armas nucleares, se niega a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y nunca ha permitido la entrada de un solo inspector internacional en los territorios ocupados a lo largo de toda su historia.

“Sin embargo, se le recompensa con miles de millones de dólares en armas gratuitas y disfruta de inmunidad absoluta para bombardear cualquier capital que elija”, ha declarado.

“Lo repito: la bomba nuclear está en Israel, pero los inspectores están en Irán. ¡Israel mata, pero Irán es sancionado!”, ha reiterado.

Las sanciones apuntan contra los inocentes

Pezeshkian ha condenado la utilización de las sanciones económicas como arma, describiéndolas como herramientas que atacan deliberadamente a los pobres y los inocentes, sacrificando a la gente común en aras de las siniestras agendas de las potencias hegemónicas.

“Si buscamos justicia, amigos y rivales deben ser medidos con el mismo rasero, y los derechos humanos no deben convertirse en una herramienta de competencia geopolítica”, ha señalado el presidente, agregando que “Irán no busca privilegios especiales; exige derechos iguales y está dispuesto a asumir sus responsabilidades”.

En una advertencia sobre el futuro de la seguridad mundial, Pezeshkian ha argumentado que un mundo que solo entiende el lenguaje del poder nunca alcanzará una paz sostenible.

“Si se destruye la confianza entre las naciones, ni siquiera los ejércitos más poderosos podrán crear una seguridad sostenible”, ha advertido, indicando que “si el derecho internacional solo se aplica cuando coincide con los intereses de los poderosos, más países concluirán que deben depender únicamente de su propio poder para garantizar su seguridad. Esto marcará el comienzo de un mundo mucho más peligroso para todos nosotros”.

Ha instado a la comunidad internacional a impedir que el siglo XXI se convierta en una era de coerción y tiranía, y rechazado un mundo en el que el poder militar sustituya a la legitimidad, las sanciones sustituyan a la diplomacia, el asesinato sustituya a la política y la guerra sustituya al diálogo.

“O construiremos juntos la seguridad, o soportaremos juntos la inseguridad”

Pezeshkian ha reafirmado el compromiso de Teherán de mantener sus capacidades defensivas, al tiempo que ha abogado por la paz mundial.

“Irán preserva su poder. Hacemos un llamamiento al mundo, no a otra guerra, sino a la paz y la justicia; no desde la debilidad, sino desde la confianza en nuestra propia fuerza y la comprensión de que nadie en esta región tendrá seguridad por sí solo”, ha declarado. “O construiremos juntos la seguridad, o soportaremos juntos la inseguridad”.

Pezeshkian ha expuesto la visión de Irán de un futuro en el que la seguridad, la justicia y la dignidad humana sean derechos inalienables y compartidos por todas las naciones.

“Un orden que merezca ser llamado internacional debe basarse en la igualdad de las naciones, la justicia, la equidad y la voluntad compartida de la humanidad”, ha concluido. “Porque una paz que no sea para todos no es paz, y una justicia que excluya a todos no es justicia”.

Irán no aceptará el lenguaje de la fuerza

Según Pezeshkian, “las declaraciones pronunciadas ayer por el presidente de Estados Unidos ante la opinión pública mundial, los pensadores, los políticos y los juristas constituyen una muestra clara de una actitud de matonismo, de la lógica de la fuerza y de una conducta que contradice abiertamente la Carta de las Naciones Unidas”.

En este sentido, el presidente iraní ha advertido que las amenazas hacen el pueblo de Irán “se mantenga más unido y fuerte y aumentan la resistencia de los iraníes”.

Trump “debe saber que el pueblo iraní no inclinará la cabeza ante la fuerza y hará que los agresores se arrepientan”, ha alertado, agregando que Irán “está preparado para dialogar, pero que sepan que no aceptaremos el lenguaje de la fuerza”, ha asegurado.