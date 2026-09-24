Si el sustento está en manos de Dios, ¿por qué algunas personas se empobrecen?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En los versículos del Sagrado Corán se afirma que Dios amplía el sustento de quien Él quiere y se lo restringe a quien Él quiere. Esta expresión, reiterada en numerosos versículos, puede generar la ilusión de que el sustento escapa por completo de las manos del ser humano; de modo que, si un grupo goza de bienestar y otro se ve privado de él, todo ello sería voluntad de Dios y nada podríamos hacer. ¡Y esto podría constituir un pretexto adecuado para quienes ponen en tela de juicio los fundamentos mismos de la religión y la consideran fruto de movimientos y planes coloniales!

Sin embargo, si reflexionamos con atención sobre esos mismos versículos y narraciones (riwayat) y meditamos sobre los factores de la estrechez y la amplitud del sustento, la interpretación de aquellos versículos y los secretos de estas narraciones quedan del todo esclarecidos, las campañas de difamación se desvanecen y se extraen de ellos enseñanzas de gran valor. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la expresión «voluntad divina» (mashiyya) no significa una voluntad arbitraria y sin cálculo, sino una voluntad impregnada de sabiduría, y la sabiduría de Dios exige que quien ponga más esfuerzo, empeño, sinceridad y abnegación vea ampliado su sustento: «وَ أَنْ لَیْسَ للاِنْسانِ اِلّا ما سَعی» (1); (y que el ser humano no obtiene sino [el fruto de] su esfuerzo y empeño), y «وَ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ» (2);

([Sí,] cada persona es rehén de sus obras). A continuación dice: (y quien adopte la piedad divina [taqwa: conciencia y temor reverencial de Dios], Dios le procurará una vía de salvación); «وَ مَنْ یَتّقِ الله یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجآ وَ یَرزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ».(3)

La piedad (taqwa) da lugar al predominio de la justicia social, y la justicia social propicia la ampliación de los sustentos; asimismo, el esfuerzo y el empeño preparan el terreno para el florecimiento económico y son un factor de amplitud del sustento. Por lo tanto, estas enseñanzas, atendiendo a sus raíces, no solo no son causa de inmovilismo ni de abandono del esfuerzo, sino que se cuentan entre los factores que más lo favorecen.

Prueba de estas palabras es un hermoso hadiz transmitido de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), quien dijo: «إنَّ اْلأَشْیاءَ لَمّا ازْدَوَجَتْ اِزْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنَتَجا بِیْنَهُما اَلْفَقْرَ» (4); (cuando [al comienzo] los seres del universo se unieron en matrimonio, la pereza y la incapacidad contrajeron nupcias entre sí; de ellas nació un hijo llamado pobreza). Así es: la pobreza y la penuria de una nación son el resultado directo de sus debilidades y su pereza, y la sabiduría de Dios exige que se restrinja el sustento de tales personas. La atención a los factores de la estrechez y la amplitud del sustento en las narraciones islámicas constituye otro testimonio elocuente de lo dicho. Entre las cosas que las narraciones islámicas consideran causa de amplitud y abundancia del sustento se encuentran las siguientes:

el mantenimiento de los lazos familiares (silat al-rahim), la limpieza de la casa, de los utensilios y del cuerpo, la solidaridad (muwasat: compartir los bienes y auxiliar al hermano) con los hermanos musulmanes, salir de madrugada en busca del trabajo y el sustento, la gratitud por las bendiciones, el abandono de la codicia, evitar el falso juramento, la petición de perdón (istigfar: pedir a Dios el perdón de los pecados) y el arrepentimiento (tawba: retorno sincero a Dios) de los pecados, la buena intención en las obras, la bondad con los vecinos y, por último, la atención a Dios. (5) Es evidente el efecto de cada uno de estos factores en el saneamiento de la sociedad, el avance de los objetivos económicos y el aumento de los sustentos.

En un hadiz del noble Profeta (la paz sea con él y su familia) leemos: «طِیْبُ الْکَلامِ یَزِیْدُ فی اَلارْزاقِ» (6); (la buena palabra aumenta el sustento). En otro hadiz de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) se ha narrado: «فِی سَعَةِ الاَخْلاقِ کُنُوزُ الارزاقِ» (7); (los tesoros del sustento yacen ocultos en el buen carácter y la amplitud de ánimo). En otro hadiz del Imam Yaafar as-Sadiq (P) se ha narrado: «کَثَرْةُ السُحْتِ یَمْحَقُ الرِّزْقَ» (8); (¡la abundancia de lo ilícito aniquila el sustento!).(9)

Notas al pie:

(1). Sagrado Corán, sura An-Najm, versículo 39.

(2). Ibíd., sura Al-Muddazzir, versículo 38.

(3). Ibíd., sura At-Talaq, versículo 2.

(4). Al-Kafi (ed. Al-Islamiyya), Kulayni, Muhammad ibn Yaqub, investigador/revisor: Ghaffari, Ali Akbar, y Ajundi, Muhammad, Dar al-Kutub al-Islamiyya, Teherán, 1986-1987, t. 5, p. 86.

(5). Bihar al-Anwar al-Yami'a li-durar ajbar al-a'imma al-athar, Al-Maylisi, Muhammad Baqir ibn Muhammad Taqi, Dar al-Kutub al-Islamiyya, Teherán, 1983-1984, t. 73, p. 314, capítulo 60 «مایورث الفقر و الغنی»; Safinat al-Bihar, t. 1, pp. 519 y 520.

(6). Bihar al-Anwar, t. 73, p. 318.

(7). Bihar al-Anwar, ibíd., t. 74, p. 287, capítulo 14 «خطب امیرالمومنین صلوات الله علیه المعروفة».

(8). Bihar al-Anwar, t. 75, p. 256, capítulo 23 «مواعظ الصادق جعفر بن محمد ع و وصایاه و حکمه».

(9). Mensaje del Corán (Payam-e Quran), Makarem Shirazi, Naser, Dar al-Kutub al-Islamiyya, Teherán, novena edición, 2007-2008, t. 2, p. 358.