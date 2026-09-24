Una región, varias voces: lo que dijo América Latina en la Asamblea General de la ONU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): América Latina llegó a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas con posiciones muy dispares, desde la denuncia frontal de Brasil hasta el alineamiento de Argentina con Washington y Tel Aviv.

Brasil: "Persiguiendo a la CPI se garantiza la impunidad"

Luiz Inácio Lula da Silva, que abrió el debate por tradición, condenó el "genocidio de mujeres y niños perpetrado por el Gobierno de Netanyahu en Gaza" y cuestionó los asentamientos israelíes en Cisjordania. Defendió a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y advirtió de que perseguir a la Corte Penal Internacional "alienta" la impunidad de esos crímenes. Sin nombrar a Donald Trump, criticó la guerra contra Irán y la desestabilización del estrecho de Ormuz. Sobre Cuba afirmó que "el mundo asiste atónito al castigo colectivo impuesto a 10 millones de personas por un embargo económico y un cerco energético ilegales". Rechazó además la injerencia extranjera en los procesos electorales, a días de los comicios brasileños del 4 de octubre, y advirtió contra las "tentaciones hegemónicas" en la región: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".

Argentina: alianza "sin ambigüedades" con EEUU e Israel

Javier Milei calificó a la ONU de "organización inútil" y "leviatán burocrático", y la acusó de mirar hacia otro lado ante el reclamo argentino sobre las Malvinas. Ratificó su alineamiento con Occidente: "Lo hicimos con los Estados Unidos y con Israel". Un funcionario de la delegación estadounidense abandonó la sala apenas comenzó su intervención.

México: paz, soberanía y derecho internacional

El canciller Roberto Velasco representó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la apertura del debate. La delegación defendió el multilateralismo, el diálogo y la diplomacia como vías para resolver los conflictos, la protección de la población civil, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, y una agenda contra la pobreza y la desigualdad.

Venezuela: transición y deshielo con Washington

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que su país celebrará elecciones y que inició conversaciones con sectores de la oposición, aunque sin fijar fecha. Agradeció a Trump su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y habló de la recuperación tras los terremotos de junio. Fue su primera intervención ante la ONU como jefa de Estado encargada, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Ecuador y Paraguay

Daniel Noboa (Ecuador) pidió cooperación internacional contra el crimen organizado "con pleno respeto a la soberanía" de cada nación. Santiago Peña (Paraguay) reclamó una reforma de la ONU, que el liderazgo del organismo corresponda a América Latina y el Caribe, y una transición democrática en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.

Cuba y Colombia, pendientes

La delegación cubana abandonó la sala tras el discurso de Trump contra la isla y tiene previsto intervenir el sábado 26. Colombia lo hará este jueves 24, con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula.