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Una región, varias voces: lo que dijo América Latina en la Asamblea General de la ONU

24 septiembre 2026 - 17:49
Código de noticia: 1869658
fuente: Abna24
Una región, varias voces: lo que dijo América Latina en la Asamblea General de la ONU

El presidente brasileño abrió el debate general con el discurso más duro de América Latina, mientras Argentina se alineó "sin ambigüedades" con Estados Unidos e Israel y el resto de la región llevó a Nueva York agendas más domésticas.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): América Latina llegó a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas con posiciones muy dispares, desde la denuncia frontal de Brasil hasta el alineamiento de Argentina con Washington y Tel Aviv.

Brasil: "Persiguiendo a la CPI se garantiza la impunidad"

Luiz Inácio Lula da Silva, que abrió el debate por tradición, condenó el "genocidio de mujeres y niños perpetrado por el Gobierno de Netanyahu en Gaza" y cuestionó los asentamientos israelíes en Cisjordania. Defendió a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y advirtió de que perseguir a la Corte Penal Internacional "alienta" la impunidad de esos crímenes. Sin nombrar a Donald Trump, criticó la guerra contra Irán y la desestabilización del estrecho de Ormuz. Sobre Cuba afirmó que "el mundo asiste atónito al castigo colectivo impuesto a 10 millones de personas por un embargo económico y un cerco energético ilegales". Rechazó además la injerencia extranjera en los procesos electorales, a días de los comicios brasileños del 4 de octubre, y advirtió contra las "tentaciones hegemónicas" en la región: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".

Argentina: alianza "sin ambigüedades" con EEUU e Israel

Javier Milei calificó a la ONU de "organización inútil" y "leviatán burocrático", y la acusó de mirar hacia otro lado ante el reclamo argentino sobre las Malvinas. Ratificó su alineamiento con Occidente: "Lo hicimos con los Estados Unidos y con Israel". Un funcionario de la delegación estadounidense abandonó la sala apenas comenzó su intervención.

México: paz, soberanía y derecho internacional

El canciller Roberto Velasco representó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la apertura del debate. La delegación defendió el multilateralismo, el diálogo y la diplomacia como vías para resolver los conflictos, la protección de la población civil, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, y una agenda contra la pobreza y la desigualdad.

Venezuela: transición y deshielo con Washington

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que su país celebrará elecciones y que inició conversaciones con sectores de la oposición, aunque sin fijar fecha. Agradeció a Trump su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y habló de la recuperación tras los terremotos de junio. Fue su primera intervención ante la ONU como jefa de Estado encargada, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Ecuador y Paraguay

Daniel Noboa (Ecuador) pidió cooperación internacional contra el crimen organizado "con pleno respeto a la soberanía" de cada nación. Santiago Peña (Paraguay) reclamó una reforma de la ONU, que el liderazgo del organismo corresponda a América Latina y el Caribe, y una transición democrática en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.

Cuba y Colombia, pendientes

La delegación cubana abandonó la sala tras el discurso de Trump contra la isla y tiene previsto intervenir el sábado 26. Colombia lo hará este jueves 24, con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula.

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