14 ataques aéreos y con misiles de Arabia Saudí en las últimas 24 horas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Yahya Sarea, portavoz oficial de las Fuerzas Armadas de Yemen, detalló en un breve comunicado las cifras de las agresiones de Arabia Saudí en las horas previas, así como los medios y los centros de lanzamiento empleados.

Sarea afirmó que los cazas de Arabia Saudí llevaron a cabo 14 ataques aéreos y con misiles en las últimas 24 horas, empleando aviones de combate F-15 y Typhoon.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen señaló que los aviones enemigos despegaron desde las bases de Jamis Mushait y Taif, mientras que los ataques con misiles se realizaron desde Najran.

Explicó que estos ataques y agresiones con misiles tuvieron como objetivo las provincias de Taiz, Amran, Marib y Saada.

Yahya Sarea concluyó anunciando que el total de ataques aéreos y con misiles de Arabia Saudí desde el inicio de las tensiones ha alcanzado los 1032 casos.