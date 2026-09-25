Dos soldados sionistas mueren por la explosión de un dron en el norte de Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):el ejército del régimen sionista anunció este viernes que dos soldados de sus fuerzas murieron ayer jueves a causa de la explosión de un dron perteneciente al ejército del régimen sionista en el norte de la Franja de Gaza. Ambos pertenecían a las fuerzas de reserva de la Brigada 16 del ejército de este régimen.

La explosión del dron durante su traslado

Según los detalles publicados por los medios hebreos citando al ejército del régimen sionista, los dos soldados hicieron volar un dron durante una actividad operativa, el cual cayó repentinamente dentro de la posición militar.

Cuando intentaron recoger el dron, el aparato explotó e hirió a ambos soldados. Los dos recibieron tratamiento médico de campaña en el lugar, pero los intentos por salvar sus vidas resultaron infructuosos y su muerte fue declarada en el sitio.

El ejército del régimen sionista informó que ha abierto una investigación sobre el incidente y que, hasta que se aclaren las dimensiones del hecho, ha prohibido el uso de drones.

El relato de la investigación preliminar del incidente

Al mismo tiempo, el portal hebreo Walla informó que las investigaciones preliminares indican que los dos soldados habían hecho volar dos drones durante la actividad operativa.

El vuelo del primer dron terminó con normalidad, pero el segundo cayó dentro de la posición militar donde estaban desplegadas las fuerzas en la Franja de Gaza. Cuando los dos soldados se acercaron al dron y lo recogieron, este explotó y les provocó heridas que finalmente causaron su muerte.

El ejército del régimen sionista continúa examinando qué causó exactamente la explosión y si el armamento que transportaba el dron seguía instalado en él tras la caída.

El dron «Atalef», en el centro de la investigación

El ejército del régimen sionista se ha abstenido, por el momento, de ofrecer información oficial sobre el tipo de dron, pero según los datos preliminares publicados por el portal Walla, es probable que se tratara de un dron del tipo «Atalef».

Este portal informó, citando a un funcionario militar oficial, que este dron cuenta con la aprobación del ejército del régimen sionista, y que su uso se realiza tras la obtención de la autorización correspondiente y en el marco de una actividad operativa aprobada por los oficiales de este régimen.

Continúan los ataques del régimen sionista en Gaza

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, hace aproximadamente un año, los ataques aéreos y las operaciones de demolición del régimen sionista en la ciudad de Gaza no se han detenido, una ciudad que, incluso antes de este acuerdo, ya había sido testigo de una destrucción generalizada.

Asimismo, durante los últimos dos meses, la intensidad de las operaciones de asesinato dirigidas contra las ramas militares de los grupos palestinos, entre ellas las Brigadas Ezzedín al-Qassam, vinculadas al movimiento Hamás, y las Brigadas Al-Quds, vinculadas al movimiento Yihad Islámica, ha aumentado de manera considerable.

Comandantes de la resistencia palestina, en la mira

Estas operaciones han tenido como objetivo a comandantes de algunas brigadas de las Brigadas Ezzedín al-Qassam, entre ellos Nael Abu Obeid, comandante de la Brigada de Rafah; Mohamed al-Yazuri, comandante de la Brigada de Jan Yunis; y Ahmed al-Batsh, comandante del Batallón de Jabalia.

El jefe del Shin Bet amenaza con continuar las operaciones de asesinato

Hace aproximadamente dos semanas, David Zini, jefe de la Agencia de Seguridad General del régimen sionista (Shin Bet), también había advertido que las operaciones de asesinato se llevarían a cabo tanto dentro como fuera de la Franja de Gaza.

En aquella ocasión, Zini había declarado durante un acto: «No existe lugar en el mundo tan lejano como para que el acceso a él sea imposible; no hay perdón ni fecha de caducidad. Los hemos perseguido, los perseguimos y seguiremos persiguiéndolos hasta dar con el último de quienes participaron en los hechos del 7 de octubre de 2023».