La expansión de narrativas islamófobas en las redes sociales de Argentina; un medio de derecha en el centro de la acusación

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según el medio de verificación de datos Chequeado, desde finales de diciembre han circulado en las redes sociales de Argentina narrativas que hablan de una «migración masiva» de musulmanes a ese país y los vinculan falsamente con delitos, el terrorismo y ataques a festividades cristianas como la Navidad, mientras que los datos oficiales no muestran ningún aumento sostenido de la inmigración proveniente de países de mayoría musulmana ni prueba alguna que respalde tales afirmaciones. Según este informe, los principales difusores de este contenido falso fueron el medio La Derecha Diario y figuras libertarias, entre ellas «El Gordo Dan», Agustín Laje y Agustín Romo.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta tendencia fue la difusión, el 23 de diciembre, de un video por parte de La Derecha Diario en el que se veía a un grupo de personas retirando los adornos de un árbol de Navidad; el medio lo publicó bajo el título «DEPORTACIÓN MASIVA YA» y con la afirmación de que se trataba de inmigrantes musulmanes, alegando que el islam considera haram (prohibido) decorar el árbol de Navidad. Sin embargo, esta afirmación resultó ser falsa: el medio de verificación español Maldita confirmó que ese video y otros similares habían sido grabados, en realidad, en el barrio de Madinaty, en Egipto, el 1 de enero de 2025, y no tenían ninguna relación con Argentina ni con inmigrantes musulmanes.

En respuesta a esta ola, el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) rechazó oficialmente la existencia de cualquier proceso migratorio organizado o masivo motivado por razones religiosas islámicas, y declaró que no existen datos oficiales ni observables que respalden tales afirmaciones.

Investigaciones más recientes muestran que este patrón no se limita a Argentina. Según el medio de verificación Factchequeado, La Derecha Diario reproduce de manera generalizada narrativas islamófobas y antiinmigrantes en plataformas como Instagram y X, y su contenido se basa principalmente en la incitación de emociones negativas. Este medio, fundado por el ex asesor de la campaña de Javier Milei, Fernando Cerimedo, cuenta actualmente con presencia en once países, entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y España, y gran parte de su contenido es compartido entre sus distintas ediciones.



Fuentes: Chequeado (chequeado.com) y Factchequeado (factchequeado.com)