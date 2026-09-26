Arrestan a un clérigo shií en Baréin bajo el cargo de haber recitado una elegía dedicada a la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El medio de noticias Mar'at al-Bahrain, en un artículo de opinión referido al arresto del Sheij Jassim Haddad, predicador bahreiní, por el cargo de recitar la elegía de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), escribió: «Este no es el primer fallo injusto contra un ciudadano bahreiní, y no se necesita un análisis profundo para determinar cómo el sistema gobernante de Baréin apunta contra todo lo relacionado con los shiíes».

Este medio afirmó: «El Gobierno de Baréin sabe bien que existe un vínculo profundo entre los ciudadanos shiíes y su identidad religiosa, y que este vínculo se manifiesta en la celebración de las ceremonias husseiníes y en quienes las representan».

Mar'at al-Bahrain escribió: «Cuando la elegía de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) se convierte en objeto de juicio y el predicador religioso se convierte en acusado, este mensaje no se relaciona solo con él personalmente, sino que transmite a todos los shiíes que su púlpito, sus ceremonias religiosas y sus sentimientos religiosos también han sido blanco de ataque».

Este medio agregó: «El régimen de Al Jalifa, al encarcelar a un clérigo, no ha apuntado únicamente contra su cuerpo. Este régimen quiere utilizar la prisión para decirle al pueblo qué actos religiosos están permitidos y cuáles están prohibidos, y quiere determinar quién tiene derecho a hablar, sobre qué se puede hacer duelo y qué voz religiosa puede escucharse en la sociedad».

Mar'at al-Bahrain señaló: «Lo que se persigue a través de esta cadena de acciones contra los eruditos, las figuras y los predicadores shiíes es claro: golpear su posición religiosa para disminuir su dignidad y su credibilidad espiritual ante el pueblo. Sobre esta base, el asunto no se limita al Sheij Jassim Haddad y no puede resumirse en un cargo judicial».

Este medio de noticias concluyó escribiendo: «Si el Gobierno de Baréin quiere convencer al pueblo de que el asunto es puramente legal, debe responder a esta pregunta: ¿qué convierte el patrimonio religioso e histórico de un amplio sector de los ciudadanos en un delito castigado con prisión? ¿Por qué, cada vez que el tema concierne a los rituales, los predicadores o los símbolos religiosos shiíes, se repiten los arrestos?».

Cuando el púlpito husseiní se convierte en un espacio desde el cual el predicador siente temor, y el predicador sopesa sus palabras por miedo a la prisión, esto no es una regulación de la actividad religiosa; es una presión sobre la libertad de la práctica religiosa.

La condena a un año de prisión contra el Sheij Jassim al-Haddad no es el final de la historia; es la historia misma. Cuando el sistema gobernante de Baréin llega al extremo de no tolerar siquiera la elegía de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), y escucha y da espacio a quienes fabrican acusaciones de insulto contra el predicador, la pregunta principal va más allá del fallo mismo. La pregunta es: ¿qué espacio le queda a un ciudadano shií para vivir su religión, realizar sus rituales y hacer duelo por sus Imames y sus símbolos, sin temer que su púlpito lo envíe a prisión?