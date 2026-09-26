Los musulmanes de América Latina pueden aprovechar el potencial de sus propias viviendas para crear y fortalecer una comunidad islámica en la región

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Wesley Lebron, predicador e investigador islámico estadounidense, refiriéndose a la experiencia de las comunidades musulmanas en Estados Unidos, propuso que los musulmanes de América Latina, para desarrollar sus actividades sociales y religiosas, en lugar de concentrarse únicamente en la construcción de grandes mezquitas, aprovechen el potencial de sus propias viviendas para crear centros de reunión y fortalecer los vínculos sociales.

Lebron declaró, en una conversación en formato pódcast con el canal de YouTube «The Puerto Rican Imam», que una de las formas eficaces de impulsar el crecimiento de las comunidades musulmanas en América Latina es convertir las viviendas particulares en espacios para la oración, la enseñanza y las actividades sociales. Dijo: «Más importante que tener una mezquita es poder llegar a distintos lugares y generar sentido de pertenencia y vínculo social».

Refiriéndose a la experiencia de algunas comunidades musulmanas en países de América Latina, agregó que la formación de una comunidad religiosa no requiere necesariamente la construcción inmediata de una mezquita, sino que puede comenzar con pequeñas reuniones en las viviendas y expandirse gradualmente.

La experiencia de las comunidades musulmanas en América Central

Este imam estadounidense, refiriéndose a ejemplos de distintos países de América Latina, dijo: «En países como Honduras, Nicaragua y Ecuador, algunos musulmanes han comenzado sus actividades sociales y religiosas desde sus propias viviendas».

Presentó el ejemplo de una comunidad musulmana en Honduras y dijo que la mezquita más cercana al lugar de residencia de algunas personas se encuentra a una distancia considerable; por esta razón, la casa de uno de los miembros de la comunidad se ha convertido en un lugar para la oración y la reunión de los musulmanes.

Lebron explicó que, en uno de estos casos, una persona había convertido su propia casa en un lugar similar a un «musalla» para que los miembros de las familias y de la comunidad pudieran asistir a la oración y a los programas religiosos. Según él, este tipo de actividades fortalece los vínculos entre las personas y da lugar, de manera gradual, a la formación de una comunidad cohesionada.

También se refirió a un ejemplo en Nicaragua y dijo que una persona, a quien mencionó con el título de «hermano musulmán», había transformado la sala de estar de su casa en un lugar para la celebración de la oración. Según Lebron, tras el aumento del número de participantes, este grupo comenzó a buscar un lugar más grande y a crear un espacio más independiente.

De las viviendas particulares a la formación de centros islámicos

Lebron subrayó que la experiencia de las comunidades musulmanas demuestra que la formación de centros religiosos y sociales puede comenzar a partir de pequeñas reuniones. Señaló que, tras el aumento del número de miembros de un grupo, se hace posible alquilar o comprar un nuevo local para actividades más amplias.

Refiriéndose también a una experiencia en Ecuador, dijo: «En este país, el Sheij Yahya Suquillo convirtió el primer piso de su casa en una mezquita».

El imam Wesley Lebron, en esta conversación, subrayó la importancia de generar vínculos sociales entre los musulmanes, y consideró la formación de pequeñas comunidades, el aprovechamiento de las capacidades locales y el fortalecimiento de los lazos sociales como métodos para el desarrollo de las comunidades islámicas en América Latina.