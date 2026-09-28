De Portugal a Italia y España: ¿por qué Europa vuelve a plantearse la prohibición del velo integral?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en un lapso de pocas semanas, el niqab y el burka han regresado a la agenda de los debates políticos y jurídicos en varios países europeos, coincidiendo con la aprobación de una serie de medidas y decisiones dirigidas a restringir la cobertura del rostro en espacios públicos o centros educativos.

Según informó el portal Al Jazeera, el último de estos casos se registró en España, donde el ayuntamiento de Lleida, en el este del país, aprobó una modificación de la ordenanza de civismo y convivencia que prohíbe llevar cualquier prenda o dispositivo que oculte completamente el rostro en los espacios públicos, una medida que incluye también el burka y el niqab.

Según la nueva normativa, los infractores se enfrentarán a multas de entre 400 y 750 euros. No obstante, se contemplan excepciones para los lugares de culto y para determinados casos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales o costumbres sociales aceptadas.

La ordenanza fue aprobada con los votos del Partido Socialista, gobernante en el ayuntamiento de Lleida, de Junts per Catalunya (Junts) y del partido de derecha Vox, mientras que el Partido Popular y otras formaciones votaron en contra.

A diferencia de otros países europeos como Francia, Portugal y Bélgica, España no contaba hasta ahora con una ley de ámbito nacional que prohibiera o restringiera el uso del niqab y el burka.

Decisiones tomadas de forma simultánea

La medida española llega después de que el Parlamento de Portugal aprobara, el pasado mes de julio, una ley que prohíbe cubrirse el rostro en espacios públicos. El presidente de Portugal, por su parte, sancionó la ley en el mes de agosto.

Según esta ley, los infractores podrían enfrentarse a multas de entre 150 y 3.000 euros. No obstante, se contemplan excepciones para los casos justificados por motivos médicos, profesionales, artísticos, condiciones climáticas, así como para los lugares de culto.

En Italia, por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni anunció que su gobierno prohibirá el uso del burka y el niqab en las escuelas. El Consejo de Ministros italiano aprobó esta medida el pasado 24 de septiembre.

El Gobierno italiano ha presentado esta decisión como parte de su política para reforzar la integración en el sistema educativo, una política que incluye también otras medidas, como el aprendizaje del idioma italiano y cambios en la composición de las aulas.

¿Cuáles son los argumentos de los partidarios?

Los argumentos de los defensores de la prohibición varían de un país a otro, pero en general giran en torno a tres ideas principales: la posibilidad de identificar a las personas, la integración y la relación con la sociedad, y la protección de las mujeres frente a la coerción o la discriminación.

En Italia, Meloni ha presentado la decisión de su gobierno como parte de la política de integración en las escuelas, y ha afirmado que las nuevas normas buscan evitar la formación de entornos educativos aislados y reforzar la igualdad de oportunidades.

En la ciudad española de Lleida, las autoridades locales sostienen que la normativa está relacionada con el civismo y los derechos de las mujeres, mientras que sus críticos consideran que este tipo de normativa restringe la libertad religiosa.

Murad Al Buzaui, de la asociación Watani para la Libertad y la Justicia, con sede en Lleida, sostiene que sería preferible abordar la situación de las mujeres que llevan niqab mediante el diálogo, la formación y el apoyo a su incorporación al mercado laboral, en lugar de recurrir a la prohibición.

Críticas desde los derechos humanos

En contraposición, las organizaciones de derechos humanos han criticado este tipo de prohibiciones y consideran que restringir el uso del niqab puede conducir al aislamiento de las mujeres que eligen cubrirse el rostro.

Amnistía Internacional, tras la aprobación de la ley en el Parlamento portugués, declaró que dicha prohibición constituye una amenaza para los derechos humanos. La organización advirtió de que una ley de este tipo afecta a la libertad de expresión y a la libertad religiosa, y puede provocar un mayor aislamiento social y dificultades de acceso a la educación, el empleo y los servicios públicos.

Asimismo, el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa había advertido, en una postura adoptada previamente, que una prohibición general del velo integral podría conducir, en lugar de liberar a las mujeres, a un mayor aislamiento de estas. En su momento, subrayó la relación de esta cuestión con los derechos vinculados a la privacidad y la libertad religiosa reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Naciones Unidas, en un informe sobre los derechos de las mujeres que llevan niqab, señaló que su Comité de Derechos Humanos concluyó en 2018 en dos casos contra Francia que la prohibición general de cubrirse el rostro tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres musulmanas. En ambos casos, el Comité consideró que dicha prohibición constituía una forma de discriminación basada en el género y la religión.

Asimismo, Pablo Zaldibia Luengo, investigador de la Universidad del País Vasco, concluyó en un estudio jurídico especializado sobre el niqab en España que restringir el uso del velo integral solo resulta justificable, desde la perspectiva de los derechos humanos y del principio de proporcionalidad, cuando existe una relación directa con requisitos de seguridad pública e identificación de la persona.





¿Por qué estas decisiones han coincidido en el tiempo?

Los datos disponibles hasta el momento no indican que exista una decisión europea unificada ni una coordinación directa entre estos tres países en torno a la prohibición o restricción del niqab.

No obstante, el niqab se ha convertido en parte de un debate más amplio sobre la migración, la integración social y la identidad nacional en Europa. Aunque el número de mujeres que llevan niqab en la mayoría de estos países es reducido, esta prenda ha adquirido un notable valor simbólico dentro de la controversia europea sobre los límites de la presencia religiosa en el espacio público.

Estas medidas se producen, además, en un contexto de intensa polarización política entre las corrientes de derecha e izquierda en Europa, coincidiendo con el auge de fuerzas de derecha y nacionalistas que han situado los asuntos relacionados con la migración, la identidad nacional y la integración social en el centro de la competencia política.

En este contexto, resulta difícil desvincular el resurgimiento de temas como el niqab, el hiyab y los símbolos islámicos del actual clima político y electoral, ya que estas cuestiones se han convertido en instrumentos que algunas corrientes de derecha utilizan para conectar con sus bases electorales y ganar apoyo popular.

Este debate coincide, además, con un aumento de las manifestaciones de hostilidad y discriminación hacia los musulmanes en varios países europeos.

Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el nivel de racismo y discriminación que enfrentan los musulmanes ha aumentado en comparación con años anteriores. En una encuesta de esta agencia realizada en 13 países europeos, el 47 % de los musulmanes encuestados afirmó haber sufrido discriminación racial en los cinco años previos a la encuesta, y el 27 % declaró haber sido víctima de acoso racial en el mismo período.

Según esta encuesta, las mujeres que visten prendas religiosas se encontraban entre los grupos más expuestos a la discriminación. La agencia señaló, además, la presencia de manifestaciones de hostilidad hacia los musulmanes en el discurso político.

En este contexto, activistas de derechos humanos consideran que el riesgo no se limita a las propias medidas legales, sino que existe también la preocupación de que los símbolos religiosos se conviertan en un instrumento de discriminación contra los musulmanes o en un medio para representarlos como el "otro" dentro de la sociedad europea, una cuestión que, a su juicio, podría intensificar la exclusión en lugar de favorecer la integración social.



Leyes y medidas anteriores

Las recientes medidas adoptadas en España, Italia y Portugal no marcan el inicio de las restricciones europeas contra el niqab, ya que anteriormente se habían aprobado ya diversas leyes en otros países del continente.

Francia fue el primer país europeo en imponer, en 2010, una prohibición general de cubrirse el rostro en espacios públicos. Posteriormente, Bélgica hizo lo propio en 2011, Bulgaria en 2016, y Dinamarca y Austria adoptaron medidas similares en 2017 y 2018, respectivamente.

Países Bajos, Luxemburgo, Noruega y Alemania también han aplicado restricciones parciales y de distinto alcance, que según el país afectan a lugares como escuelas, hospitales, medios de transporte e instituciones públicas.

En Suiza, por su parte, los votantes aprobaron en un referéndum celebrado en 2021 la prohibición nacional de cubrirse el rostro en espacios públicos, una prohibición que entró en vigor en 2025.

No obstante, el debate no se limita únicamente al niqab. La persistencia de las restricciones a la cobertura del rostro ha abierto un interrogante más amplio: ¿podrían algunos países europeos ampliar en el futuro el alcance de estas medidas hasta incluir también el hiyab?