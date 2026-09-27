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Líder de Hezbolá destaca el legado del mártir Seyed Hasan Nasralá

27 septiembre 2026 - 18:09
Código de noticia: 1870818
fuente: hispantv
Líder de Hezbolá destaca el legado del mártir Seyed Hasan Nasralá

El secretario general de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, ha pronunciado un discurso con motivo del segundo aniversario del martirio de Seyed Hasan Nasralá.

En un discurso ofrecido este domingo, el líder del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) ha afirmado que Nasralá “ha sido la resistencia y la resistencia ha sido él” y ha señalado que se ha convertido en “un símbolo para los libres del mundo”. Asimismo, ha destacado que ha sido “el líder de la resistencia internacionalista” que ha inspirado a los libres del mundo.

Qasem ha señalado que Nasralá se ha marchado físicamente, pero que sus enseñanzas han permanecido, al igual que “la luz de la entrega que nos proporciona determinación”.

Además, ha indicado también que Nasralá ha construido “un partido, una resistencia y una sólida y firme base popular”, y ha asegurado que continuarán por ese camino.

En referencia a Palestina, ha subrayado que Nasralá ha portado su bandera y la ha plantado en sus vidas. “Palestina seguirá siendo la brújula y la liberación de nuestra tierra seguirá siendo una prioridad”, ha precisado.

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