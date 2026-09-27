Dos reconocidas actrices de Hollywood, detenidas en una manifestación de apoyo a Palestina frente a la ONU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Susan Sarandon, actriz ganadora del Óscar, y Hannah Einbinder, reconocida actriz de la serie "Hacks", fueron detenidas por la policía durante una manifestación de protesta celebrada en Nueva York en apoyo a Palestina, coincidiendo con la presencia de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La manifestación fue organizada por el grupo Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), y los manifestantes, portando pancartas, reclamaban el fin del envío de armamento estadounidense a Israel y el término de la guerra en Gaza.

Según informó The Independent, la policía de Nueva York señaló que los manifestantes, pese a las advertencias para que abandonaran el lugar, continuaron con la concentración en plena vía pública, por lo que varios de ellos fueron trasladados a dependencias policiales. El informe policial inicial no precisó el número exacto de detenidos, aunque informaciones posteriores hablan de más de 100 personas arrestadas durante la manifestación. Sarandon, que vestía una prenda con la inscripción "Financien a la gente, no a las bombas", fue detenida por la policía, y Einbinder también se encontraba entre los arrestados.

Sarandon y Einbinder ya habían hablado anteriormente sobre las posibles presiones que podrían enfrentar en la industria del cine debido a sus posturas públicas sobre Palestina. Sarandon había declarado en septiembre que su apoyo público a la causa palestina había afectado a su acceso a determinados papeles cinematográficos. Einbinder, por su parte, había afirmado este año en el Festival de Cannes que considera más costoso guardar silencio sobre Palestina que arriesgar su propia carrera.