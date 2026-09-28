CGRI de Irán resalta el camino “eterno” del líder mártir de Hezbolá

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha conmemorado, mediante un comunicado emitido la noche de este domingo, el segundo aniversario del martirio del secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), y ha descrito su camino como “eterno” y su sangre “pura” como una “fuente inagotable de poder en el seno de la Resistencia”, así como un factor de elevación de la dignidad y el orgullo de Hezbolá y de la Resistencia Islámica del Líbano.

Según la declaración emitida por el Departamento de Relaciones Públicas del CGRI, “han transcurrido dos años desde aquel día sangriento y aquel crimen atroz y terrorista; el día en que la mano criminal del régimen sionista diabólico arrebató del Frente de la Resistencia islámica, especialmente de héroe Hezbolá del Líbano, al Seyed de la Resistencia, abanderado de la libertad, el hoyatolislam wal-Muslimin Seyed Hasan Nasralá. Sin embargo, contrariamente a la percepción y las intenciones diabólicas del enemigo, el resplandor de su sangre pura no solo no se extinguió, sino que se convirtió en una fuente inagotable de poder y crecimiento en el seno de la Resistencia y quedó eternizado”.

El comunicado añade que “Seyed Hasan Nasralá no fue únicamente un líder; fue el arquitecto estratégico de la Resistencia moderna, un estratega del campo de batalla y de la diplomacia, y un símbolo tangible del vínculo indisoluble entre los pueblos resistentes de la región. Siguiendo el ejemplo de su maestro y guía, el mártir Imam Jamenei — que Dios santifique su alma—, elevó la Resistencia de una táctica a un sistema de pensamiento, identidad y civilización, y demostró que la Resistencia no es una reacción, sino una elección estratégica y un estilo de vida digno generador de poder”.

La publicación continúa señalando que “el noble y valiente Seyed de la Resistencia, en el apogeo de un valor, una honestidad, una elocuencia y una firmeza excepcionales, pronunciaba palabras capaces de hacer temblar las montañas e iluminar los corazones”. Asimismo, ha agregado que “la influencia del mártir Seyed Hasan Nasralá trascendió las fronteras regionales; su alcance se extendió desde el Líbano y Palestina hasta Yemen, Irak, Siria y más allá, convirtiéndose en la voz de la conciencia despierta de la comunidad islámica”.

“El mártir Nasralá creía que la Resistencia constituye un frente único y que la victoria en cualquier punto de este frente es una victoria para todos”, ha puntualizado el texto.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que “sin duda, el periodo de liderazgo del ilustre mártir Seyed Hasan Nasralá constituye la etapa más brillante y gloriosa de la historia del querido Líbano, mientras que su destacada posición en la historia contemporánea de la región es excepcional y perdurable. Su nombre será reconocido para siempre, dentro del sistema de pensamiento de la Resistencia, como el de un estratega y teórico que trasladó la Resistencia de la periferia al centro y la convirtió en un discurso dominante en las ecuaciones regionales. Hasta el momento de su martirio, mantuvo el equilibrio de disuasión frente al régimen sionista y derribó para siempre el mito de su invencibilidad”.

De igual manera, el comunicado recalca a continuación que “sin duda, el camino del mártir Seyed Hasan Nasralá continuará con toda su gloria, dignidad y poder a través de la Resistencia islámica del Líbano y los combatientes de Hezbolá, bajo el liderazgo de su digno sucesor, el hoyatolislam wal-muslimin sheij Naim Qasem. Prueba de ello es que la excepcional resistencia en el sur, así como las hazañas y epopeyas históricas protagonizadas en Ali al-Taher, han intensificado el proceso de retorno de los desplazados y anuncian el inminente colapso del régimen sionista”.

El texto reza también que “hoy, el Frente de la Resistencia en toda la región, especialmente desde el estallido de la guerra impuesta de 12 y 40 días librada por el terrorista EE.UU. y el falso régimen sionista contra la República Islámica de Irán, ha demostrado que constituye un símbolo de dignidad, libertad, resistencia contra la dominación y oposición a la ocupación”.

Al término de su comunicado, el Cuerpo de Guardianes de Irán, al renovar su compromiso con el fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que descanse en paz) y el Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei (P), así como al rendir homenaje a los elevados ideales de los mártires del Frente de la Resistencia, especialmente a los mártires Seyed Hasan Nasralá” y “el general de división Abás Nilforushan, ha descrito el control, la supervisión y la gestión del Frente de la Resistencia sobre el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de las actuales batallas de carácter civilizatorio y existencial, a manos de los valerosos combatientes del Islam, como uno de los logros derivados de la fe y de la convicción en la ayuda divina.

“Una vez más, con voz firme y en el apogeo de nuestra fortaleza y poder, declaramos que el apoyo al Frente de la Resistencia, la defensa de los derechos de los oprimidos y la lucha hasta la completa liberación de la noble Al-Quds constituyen la misión eterna, nacional y humana del poderoso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, surgido del pueblo, así como de las demás Fuerzas Armadas del país. Por la gracia de Dios, bajo la dirección del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el hazrat ayatolá Imam Seyed Moytaba Hoseini Jamenei (que Dios y a la unidad de todos los frentes, las conspiraciones del Gran Satán, el terrorista EE.UU., y de su rabioso perro, el régimen sionista ocupante, y sus partidarios, jamás alcanzarán sus objetivos. Los combatientes del Islam forjarán la historia del futuro y no darán un paso atrás hasta alcanzar la victoria final”.