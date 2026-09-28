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El ministro de Exteriores de Omán: Apoyamos los derechos de los palestinos y una solución pacífica en Yemen

28 septiembre 2026 - 16:06
Código de noticia: 1871123
fuente: irna
El ministro de Exteriores de Omán: Apoyamos los derechos de los palestinos y una solución pacífica en Yemen

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, al referirse a la política de Mascate ante los acontecimientos regionales, afirmó: “Nuestros esfuerzos se centran en proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, insistir en una solución política en Yemen y apoyar a los palestinos”.

Badr al-Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán, escribió en su cuenta de X: “Continuaremos nuestros esfuerzos para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, apoyar las soluciones políticas en Yemen y respaldar al pueblo palestino y sus derechos legítimos”. 

Asimismo, expresó su satisfacción por representar a su país en la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y escribió: “El diálogo y el respeto a la soberanía de los países siguen siendo los pilares más seguros de la paz”.

“Omán sigue comprometido con la construcción de un mundo en el que el derecho, la moderación y la cooperación contribuyan a reforzar la seguridad y la paz”, subrayó.

Ayer también expresó su profunda preocupación por la escalada de las tensiones en la región y subrayó la necesidad de preservar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, detener las agresiones del régimen sionista y alcanzar una solución política integral para resolver la crisis de Yemen.

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