Irán inicia ejecución de fallo contra EEUU por asesinato de Soleimani

El portavoz del Poder Judicial de Irán, Seyed Ali Kazemi, ha informado este martes sobre los últimos avances del expediente judicial por el asesinato del comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el teniente general Qasem Soleimani, perpetrado por EE.UU. en enero de 2020.

Asimismo, ha anunciado que “la sentencia de este caso fue emitida hace dos años y medio y, en virtud de ella, los autores intelectuales y dirigentes del Gobierno estadounidense han sido condenados a pagar 48 000 millones de dólares”.

Al referirse a la demanda civil presentada ante la Justicia de Teherán, Kazemi ha señalado que este amplio expediente fue promovido por 3317 demandantes que buscan justicia por el asesinato de Qasem Soleimani.



Kazemi ha confirmado que el proceso civil ha superado oficialmente la fase de sentencia y se encuentra ahora en la etapa de “ejecución de las sentencias y seguimiento”.

Además de las cuantiosas indemnizaciones económicas, Kazemi ha informado sobre el proceso penal contra los implicados en el ataque con drones perpetrado en enero de 2020 contra el aeropuerto internacional de Bagdad.

También, ha anunciado que ya se ha emitido una acusación penal formal y que el caso ha entrado oficialmente en la fase de juicio ante los tribunales. Asimismo, Poder Judicial de Irán está siguiendo el caso contra 73 personas identificadas como implicadas en la planificación y ejecución del asesinato.

“Este caso se está siguiendo seriamente tanto desde el punto de vista civil como penal para garantizar, si Dios quiere, que llegue a su conclusión legítima”, ha afirmado Kazemi.

El teniente general Qasem Soleimani, fue martirizado junto al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, en un ataque con drones de EE.UU. ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en enero de 2020.

El asesinato fue condenado por numerosos actores internacionales y expertos jurídicos, que lo calificaron de acto de terrorismo de Estado, una violación de la Carta de las Naciones Unidas y una grave transgresión del derecho internacional.

Funcionarios estadounidenses reconocieron abiertamente su responsabilidad en el asesinato extrajudicial.

En respuesta, Irán ha desarrollado una estrategia jurídica integral para exigir responsabilidades a Estados Unidos.

Mediante el seguimiento del expediente en los tribunales nacionales y los mecanismos jurídicos internacionales, Teherán busca responsabilizar a todos los implicados, desde los operadores militares que ejecutaron directamente el ataque hasta los responsables políticos que lo planificaron en Washington.