Al-Hakim: el fin de la misión de la Coalición Internacional marca el inicio de una nueva etapa para consolidar la soberanía de Irak

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Sayyid Ammar al-Hakim, líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak, en la ceremonia del Día de la Soberanía de Irak con motivo del fin de la misión de la Coalición Internacional contra Daesh, rindió homenaje a los sacrificios del pueblo iraquí frente al terrorismo de Daesh. Afirmó que aquel enfrentamiento fue un capítulo brillante en la historia de Irak y subrayó la necesidad de la independencia de decisión a nivel nacional.

A continuación, consideró que los mártires de Irak encabezan a quienes deben ser recordados en esta ocasión, y dijo: «Ofrendaron sus vidas para que Irak permaneciera seguro y con la frente en alto».

El líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak elogió asimismo el papel de la Marjaiya religiosa suprema en Nayaf al-Ashraf y de su sagrada fetua, así como la notable influencia de esta fetua en la preservación de la integridad, la cohesión y la solidaridad del pueblo iraquí.

Al-Hakim rindió también homenaje al heroísmo y la valentía de las fuerzas armadas de Irak, desde el Ejército y la Policía y el Servicio de Lucha Antiterrorista hasta Al-Hashd al-Shaabi, los peshmerga, el Hashd tribal y las fuerzas de la Resistencia, y subrayó: «El fruto de los sacrificios de estas fuerzas fue la derrota del terrorismo y el fin de su maldad».

Enfatizó: «Los componentes de la soberanía se completan cuando el imperio de la ley está única y exclusivamente en manos del Estado, y el poder queda en monopolio del Estado y de sus instituciones legítimas, y cuando la decisión sobre la guerra y la paz es también una decisión nacional, adoptada por las instituciones legales conforme a los intereses supremos de Irak y de su pueblo».

El líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak declaró que el fin de la misión de la Coalición Internacional duplica la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades nacionales, de avanzar en las instituciones militares y de seguridad, de reforzar las actividades de inteligencia y de mantener una preparación permanente para combatir el terrorismo e impedir su regreso.

Al-Hakim consideró que la resolución seria de la cuestión de las armas fuera del marco del Estado es un requisito de esta responsabilidad nacional, y afirmó: «Esto es necesario para fortalecer el imperio de la ley, proteger la seguridad de la sociedad y mantener a Irak alejado, a largo plazo, de los conflictos y de sus consecuencias».

Enfatizó: «El Día de la Soberanía de Irak no significa solo el final de una misión internacional, sino el comienzo de una nueva etapa nacional».

El líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak afirmó: «La verdadera soberanía no se mide por la llegada y la salida de las fuerzas extranjeras, sino por la independencia de decisión de Irak, por que la seguridad del país esté en manos de sus propias fuerzas y por que la economía iraquí funcione al margen de las crisis ajenas».

Al-Hakim añadió: «En una región donde los escenarios de conflicto son amplios, proteger a Irak exige que este país no se convierta en un escenario de ajustes de cuentas, en un origen de amenazas contra otros ni en un corredor para las guerras ajenas, y que la decisión sobre la guerra y la paz, la protección de las fronteras y del espacio aéreo del país, y el monopolio del poder y de las armas estén única y exclusivamente en manos del Estado y de sus instituciones legales».

En este mismo marco, subrayó: «La resolución de la cuestión de las armas fuera del marco del Estado debe lograrse mediante el diálogo y el entendimiento, y protegiendo los sacrificios de quienes defendieron a Irak frente al terrorismo».

El líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak precisó: «Este proceso no significa ignorar a nadie, sino completar la soberanía y consolidar el poder del Estado».

Al-Hakim, al señalar que Irak ha dado un paso importante en el camino de recuperar su soberanía, afirmó: «Ahora es el turno del logro más difícil: construir un Estado capaz de proteger la soberanía de seguridad, política y económica del país».

Subrayó: «Irak debe convertirse en una patria estable en una región de alta tensión, y no en el campo de batalla de las tensiones y las crisis».

El líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak añadió: «Un país que hoy se enorgullece de su soberanía es plenamente consciente del valor de la cooperación con sus vecinos árabes y regionales y con la comunidad internacional, y se esfuerza por establecer relaciones equilibradas con los países amigos y hermanos sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes».

Al-Hakim consideró que la consolidación de la soberanía de Irak, la abstención de interferir en los asuntos internos de otros y la prevención de que Irak se convierta en origen de agresión contra cualquier país son principios que este país recalca.

Hizo hincapié en que «la seguridad de la región es nuestra seguridad, y la garantía duradera de los intereses de los países de la región es una parte importante de los intereses, la seguridad y la estabilidad de Irak».

El líder de la Corriente de la Sabiduría Nacional de Irak agradeció asimismo todo esfuerzo internacional y regional de ayuda al pueblo iraquí en la lucha contra el terrorismo y subrayó: «En la etapa que se avecina, Irak busca ampliar las relaciones bilaterales según sus necesidades y prioridades, y de forma que se salvaguarde la independencia de la decisión nacional».

Al-Hakim, para concluir, calificó de clara la voz de Irak al mundo y dijo: «Irak es socio en todo esfuerzo por consolidar la seguridad y la estabilidad, es una voz para el diálogo y un espacio para la convergencia, y cuenta con un Estado que se esfuerza, con la debida competencia, por reducir las tensiones y establecer relaciones basadas en la cooperación y el respeto mutuo».