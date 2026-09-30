Se estrella un bombardero estratégico ruso Tu-95; 6 tripulantes mueren

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró el martes que la aeronave se estrelló en una zona deshabitada de la región de Amur, en el Extremo Oriente ruso, que limita con China al sur.

Afirmó que el avión volaba sin munición a bordo y que seis miembros de la tripulación fallecieron en el incidente, además de que uno resultó herido y fue evacuado a un centro médico.

Según los informes, el avión se estrelló después de que tres de sus motores supuestamente fallaran durante el despegue. Tras el accidente, la aeronave se incendió y sus tanques de combustible explotaron. Las circunstancias del accidente aún se están investigando.

El Tu-95 es un bombardero estratégico grande, de cuatro motores turbohélice, que entró en servicio con la Unión Soviética en 1956 y se espera que permanezca en servicio con la Fuerza Aérea Rusa al menos hasta 2040.

Los bombarderos forman parte de la tríada nuclear rusa y son capaces de transportar misiles con ojivas termonucleares.