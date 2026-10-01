China, en nombre de 71 países, exige mejorar gobernanza global de DDHH

Durante el 63.° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado el miércoles, el representante permanente de China ante la Oficina de la ONU, Jia Guide, en Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza, en nombre de 71 países, hizo estas declaraciones al presentar una declaración conjunta titulada “Mejorar la gobernanza internacional de los derechos humanos”.

Jia señaló que el panorama internacional está experimentando profundos cambios en medio de un entorno complejo y turbulento, mientras que la gobernanza mundial de los derechos humanos se enfrenta a profundos ajustes.

La gobernanza internacional de los derechos humanos cuenta con cuatro ofertas que incluyen:

Adoptar un enfoque centrado en las personas. Corresponde a la población de cada país evaluar y mejorar su propia situación en materia de derechos humanos, para así mantenerse fiel al propósito original de la gobernanza de los derechos humanos y satisfacer las necesidades de la población. Defender la igualdad soberana. Todos los países deben participar, tomar decisiones y beneficiarse en igualdad de condiciones. Se debe prestar mayor atención a las voces del Sur Global. Abogar por la equidad, la objetividad y la no selectividad, y hacer un llamado al diálogo y la cooperación basados ​​en el respeto mutuo. Abogar por la equidad y la justicia. Oponerse a la politización e instrumentalización de los derechos humanos, adoptar un enfoque integral respecto a todas las categorías de derechos humanos, impulsar la reforma de los derechos humanos de manera prudente y apoyar a las instituciones multilaterales de derechos humanos y a los expertos en el cumplimiento de sus mandatos de forma objetiva e imparcial. Defender el Estado de derecho internacional. Promover los propósitos y principios de la Carta de la ONU, garantizar la aplicación igualitaria y coherente del derecho internacional y las normas internacionales, y oponerse a la doble moral, la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo el pretexto de los derechos humanos y la imposición de normas propias a otros.

La declaración conjunta se basa en la plataforma del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global en Ginebra, que se lanzó oficialmente el 27 de febrero de 2026.

La “Iniciativa de Gobernanza Global”, propuesta por el presidente chino Xi Jinping el 1 de septiembre de 2025, ha recibido apoyo y respuestas positivas de numerosos países y organizaciones internacionales.