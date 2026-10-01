Irán a EEUU: Alegatos de destruir la defensa no cambian nada

“No oculten la confusión en la Casa Blanca con obras de teatro bélicas ficticias; la presión de la opinión pública, el desgaste de las fuerzas y el aumento de los costos de la guerra han trastornado sus cálculos”, ha señalado este jueves el ministro interino de Defensa iraní, el general de brigada Mayid Ebn Reza, en una nota emitida en su cuenta de X.

El titular iraní ha añadido que las retóricas sobre la destrucción de la industria de defensa de la República Islámica no cambia nada. “Verán la capacidad y la iniciativa iraníes en el campo de batalla y sentirán su efecto político”, ha agregado.

La reacción de Ebn Reza se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista concedida a la revista TIME, repitiera sus amenazas contra Irán y alegara que los iraníes quieren un acuerdo, pero que él busca “un acuerdo real”.

Trump declaró que la economía iraní se ha derrumbado y volvió a amenazar con nuevos ataques contra Irán. Al respecto, señaló que Washington podría reanudar las ofensivas después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Dijo que “quizá destruya Irán y esto podría suceder”.

Irán enfatizado en reiteradas ocasiones que las amenazas y las agresiones de EE.UU. no han logrado debilitar sus capacidades defensivas. Las autoridades iraníes han destacado el desarrollo de nuevos sistemas militares y la continuidad de la producción nacional, al tiempo que han advertido que cualquier nueva agresión recibirá una respuesta contundente.