Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la publicación de un mensaje polémico por parte de Yevgeny Zarubinsky, figura mediática israelí, sobre la colocación de buscapersonas en Irlanda ha suscitado amplias reacciones y la condena de numerosos usuarios; un comentario difundido en medio del aumento de las protestas en Irlanda contra las acciones del régimen sionista en Gaza.

Zarubinsky escribió en su cuenta de la red social X: «Bien, es hora de activar los buscapersonas que hemos distribuido en Irlanda». Este comentario, en alusión al atentado terrorista de la explosión de miles de buscapersonas y equipos de comunicación en el Líbano en septiembre de 2024, intensificó la ira de los irlandeses contra los sionistas.

Varios usuarios, en respuesta a la publicación, la interpretaron como una referencia a la existencia de redes vinculadas al régimen sionista para llevar a cabo acciones de sabotaje y terrorismo en Irlanda.

Uno de los ejes principales de las reacciones fue que tal declaración equivale a una confesión de que se planifican acciones similares en territorio irlandés. Los usuarios, señalando el historial de los servicios de inteligencia del régimen sionista y el atentado terrorista de los buscapersonas en el Líbano, escribieron que «los servicios que operan desde Israel y han cometido crímenes de guerra también han planificado actos terroristas en Irlanda».

Algunos también exigieron el castigo de los responsables de estos actos y escribieron: «Solo saben disparar contra niños inocentes», y afirmaron que todos los autores de estas acciones deben ser condenados a cadena perpetua. Otros usuarios subrayaron que «el mundo ya sabe quiénes son los verdaderos terroristas».

La publicación se difundió en un momento en que el encuentro entre las selecciones de fútbol de Irlanda y del régimen sionista en la Liga de Naciones de la UEFA también se convirtió en escenario de protesta de los jugadores irlandeses.

Los jugadores de Irlanda, en el partido del 27 de septiembre en la ciudad húngara de Debrecen, lucieron brazaletes negros y bajaron la cabeza mientras sonaba el himno del régimen sionista. Los dos equipos tampoco se dieron la mano antes del inicio del partido ni intercambiaron las banderas de los equipos.

Esta acción tuvo lugar en un contexto en el que, dentro de Irlanda, se había generado una presión considerable para boicotear el partido y no enfrentarse al equipo del régimen sionista. Incluso Gavin Bazunu, portero de Irlanda, se negó a participar en ambos encuentros y declaró que el motivo de su decisión era su oposición personal a la matanza de civiles. En ese mismo partido, Irlanda se impuso por 3-0 al régimen sionista.