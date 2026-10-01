Al menos 10 civiles muertos en ataques aéreos en Afganistán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un comunicado publicado en X, la UNAMA no nombró directamente a Pakistán, pero señaló que los civiles afganos siguen soportando las consecuencias de los enfrentamientos fronterizos. La misión de la ONU pidió la desescalada, el diálogo, el respeto del derecho internacional y medidas para evitar nuevos daños a la población civil.

El comunicado se produjo después de que los ataques aéreos de la madrugada del jueves alcanzaran zonas de las provincias de Kunar y Helmand.

El portavoz talibán Zabihulá Muyahid afirmó que aviones paquistaníes atacaron zonas del distrito de Shultan, en Kunar, y del distrito de Garmsir, en Helmand, causando la muerte de nueve personas, entre ellas mujeres y niños, y heridas a otras 11. Asimismo, indicó que tres viviendas fueron destruidas.

Los informes sobre las víctimas han diferido: la UNAMA cifra en 10 el número de civiles muertos y en nueve el de heridos.

Sin embargo, el Ministerio de Información de Pakistán afirmó que los ataques se llevaron a cabo sobre la base de lo que describió como información de inteligencia fiable, contra escondites y campamentos pertenecientes a grupos armados en dos ubicaciones de Afganistán. Según indicó, 22 personas murieron, y sostuvo que los objetivos eran grupos que operan desde territorio afgano contra Pakistán.

Los últimos ataques se producen en medio de una nueva escalada de tensiones entre los dos países vecinos. Pakistán ha llevado a cabo varios ataques aéreos en el interior de Afganistán desde el 21 de septiembre, mientras que las Naciones Unidas ya habían informado anteriormente de víctimas civiles como consecuencia de esos ataques.

Tras casi tres meses de relativa calma, Afganistán y Pakistán han vuelto a presenciar en las últimas semanas enfrentamientos fronterizos y ataques recíprocos.