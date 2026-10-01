Lula lamenta “inferioridad” de líderes de Latinoamérica con EEUU

“Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina. [Tienen] la vida entera esperando que vaya a aparecer EE.UU. para ayudar: no va a aparecer”, destacó Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista concedida el miércoles al podcast Cosmo Política, al ser preguntado acerca de la postura de Brasil sobre el 'Escudo de las Américas', la llamada coalición securitaria hemisférica impulsada por Washington para combatir a los cárteles del narcotráfico y otras amenazas regionales.

Asimismo, llamó a recordar que, en la década de 1990, tanto el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) como el exmandatario argentino Carlos Saúl Menem (1989-1999) presumían de vínculos estrechos con Washington, y el inquilino de la Casa Blanca de entonces, Bill Clinton (1993-2001), “no apareció”. “Clinton no ayudó a Fernando Henrique Cardoso. O a Menem en Argentina”, precisó.

El mandatario brasileño señaló que “Brasil vive su mejor momento internacional”, ya que ha logrado construir lazos bilaterales sustentados en el respeto mutuo y en la defensa de su soberanía e intereses nacionales, con independencia del alineamiento político de los gobernantes de turno.

“Brasil vive su mejor momento internacional. Brasil nunca ha tenido tanto respeto como el que tiene hoy en el mundo. Yo converso con [el presidente estadounidense, Donald] Trump, converso con [el presidente chino,] Xi Jinping, converso con [el presidente ruso, Vladímir] Putin, converso con el Reino Unido, converso con Alemania, converso con Bolivia, converso con Uruguay… Yo trato a todo el mundo con respeto. Como diría [el poeta brasileño] Chico Buarque: no hablo distinto con Bolivia que con EE.UU., hablo lo mismo con todos los presidentes, porque estoy defendiendo a mi país y los intereses de mi país”, aseveró.

Lula a Trump: “No se meta en las elecciones de Brasil”

También, abogó por las relaciones entre Estados no basadas en las simpatías personales entre líderes, sino en los intereses y acuerdos comunes bajo esquemas de mutuo beneficio, que no horaden la soberanía de ninguna de las partes.

“Yo no me preocupo por eso, porque la relación entre jefes de Estado es diferente a la relación personal o a la relación política. O sea, yo no veo si el presidente de un país es de izquierda, de derecha o de centro: yo veo cuál es la relación que puede tener con Brasil […], porque una buena relación internacional es aquella en la que las dos partes puedan llegar a un acuerdo, en la que todo el mundo gana”, declaró.

Lula da Silva advirtió a Trump sobre sus pretensiones de injerir en los comicios presidenciales brasileños, que tendrán lugar este 4 de octubre. “Yo aprendí a no bajar la cabeza. No soy prepotente, soy respetuoso y quiero que las personas me respeten. Esa es mi relación con Trump. Por cierto, le dije a Trump: 'No se meta en las elecciones de Brasil, que va a perder el esfuerzo. Es mejor perder sin meterse, porque si se mete, va a quedar disgustado”, puso de relieve.

Las declaraciones de Lula da Silva sobre una posible injerencia de EE.UU. en las elecciones brasileñas se producen después de que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) alertara de un “nivel crítico” de riesgo ante una eventual interferencia externa.