Del estrecho de Ormuz al billete de avión: la crisis energética acecha a la industria de la aviación europea

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Con la persistencia de las perturbaciones en el suministro energético, las aerolíneas europeas se enfrentan a desafíos crecientes para hacer frente al aumento del costo del combustible y a las dificultades para cubrir sus necesidades. Una cuestión que, según los expertos, repercutirá negativamente en el precio de los billetes de avión, en el transporte aéreo y también en el precio de los productos.

Según el informe del portal informativo «Al Jazeera Net», en medio de las actuales tensiones geopolíticas derivadas de la guerra de Estados Unidos contra Irán, el grupo aéreo alemán «Lufthansa» ha anunciado la actualización de sus estimaciones financieras. Unas estimaciones que reflejan la magnitud de la presión causada por las fluctuaciones del mercado energético mundial. Al mismo tiempo, las previsiones apuntan a la posibilidad de que Europa se enfrente a una escasez de suministro de combustible en el último trimestre del presente año gregoriano.

Aumento de 1500 millones de euros en el costo del combustible de Lufthansa

«Carsten Spohr», director ejecutivo del grupo Lufthansa, ha subrayado que el gasto adicional en combustible de la compañía superará, en el presente año gregoriano, los 1500 millones de euros, equivalentes a unos 1700 millones de dólares.

De este modo, el gasto total en combustible del grupo alcanzará en el presente año gregoriano cerca de 9000 millones de euros, equivalentes a unos 10 500 millones de dólares. Una cifra que supondrá un incremento de alrededor del 20 % en comparación con el año gregoriano anterior. Se señala como causa principal de este aumento el encarecimiento del combustible de aviación.

El costo del combustible representa alrededor del 40 % de los gastos operativos totales de las aerolíneas en el mundo. El precio del combustible de aviación en Europa había aumentado, hasta septiembre pasado, cerca de un 70 % respecto al nivel anterior a la guerra contra Irán.

Antes del inicio de la guerra contra Irán, Oriente Medio abastecía alrededor del 75 % del combustible de aviación que Europa necesitaba. Sin embargo, esa proporción se redujo drásticamente durante la guerra de Estados Unidos contra Irán.

La crisis principal podría llegar el próximo verano

Europa quizá disponga de un pequeño respiro con el final de la temporada estival y la disminución de la demanda de combustible durante el invierno. Pero, según «George Shaw», experto en el ámbito del combustible de aviación, el problema principal podría agravarse el próximo verano.

Shaw afirma que los países europeos lograron asegurar, durante el período pasado, 700 000 barriles de petróleo procedentes de Asia. Una medida que atenuó la gravedad de las consecuencias de la crisis. En declaraciones al portal informativo Al Jazeera Net, añadió que es posible que esa cantidad deje de estar disponible para Europa en el futuro.

En opinión de Shaw, la continuación de la crisis y el probable aumento de la demanda en los mercados asiáticos a finales del presente año gregoriano y a comienzos del próximo afectarán negativamente a la cantidad de combustible que Europa puede recibir de Corea del Sur.

Advirtió de que la situación puede volverse desfavorable hasta el verano del próximo año gregoriano.

El problema no es solo la escasez de crudo

La producción de combustible de aviación también se ha visto afectada por el enfoque de las compañías de intensificar la actividad de las refinerías durante la crisis actual. Una medida que se adopta con el objetivo de obtener un mayor margen de beneficio.

No obstante, este experto en combustible de aviación explicó que parte de la crisis no se debe solo a la reducción de la oferta de crudo, sino también a la capacidad de las refinerías para suministrar los derivados necesarios.

La interrupción del flujo de derivados del petróleo que Europa importaba anteriormente de Oriente Medio ha tenido un impacto considerable en la industria de la aviación. Shaw considera que este sector podría afrontar en el futuro preocupación por el volumen de suministro de estos derivados, y que probablemente los mercados no puedan soportar esta situación durante mucho tiempo.

Los precios no bajarán

Según «Christoph Schettler», presidente de la Asociación Alemana de Transporte Aéreo, los consumidores han asumido una parte considerable de los costos derivados de esta crisis. Ya sea mediante el aumento del precio de los billetes de avión o mediante el encarecimiento de los productos que se transportan por vía aérea.

En declaraciones al portal informativo Al Jazeera Net, Schettler subrayó que no espera que los precios bajen, incluso en el caso de que la crisis termine y el precio del combustible disminuya.

Con el final de la temporada estival, los europeos entran en un período en el que viajar resulta más caro, porque los vuelos suelen recorrer distancias más largas. Según Schettler, esto significa una reducción de la demanda de viajes aéreos y, en consecuencia, una disminución de la demanda de servicios de las grandes aerolíneas.

El aumento del costo del transporte se traslada al precio de las mercancías

Las consecuencias de la crisis no se limitarán a los viajes aéreos, sino que se extenderán también a las relaciones económicas con Europa. Ello se debe a que el aumento del costo del transporte aéreo eleva el precio de los productos.

Schettler subrayó que, en última instancia, el consumidor será quien asuma la totalidad de estos aumentos de costos.

En un momento en que las repercusiones de la guerra contra Irán sobre los mercados energéticos mundiales se intensifican, han aparecido señales de una crisis creciente en la industria de la aviación internacional. Una crisis en la que las advertencias sobre una grave escasez de combustible de aviación podrían afectar rápidamente al desarrollo de los viajes aéreos y al precio de los billetes.

Advertencia sobre las reservas de combustible de aviación en Europa

El pasado mes de abril, la Agencia Internacional de la Energía anunció que las reservas de combustible de aviación en Europa solo eran suficientes para unas pocas semanas y que, después, el continente podría enfrentarse a una grave escasez.

El día 21 de ese mismo mes, la agencia Reuters, citando a «Apostolos Tzitzikostas», comisario de Transporte de la Unión Europea, informó de que la Unión Europea emitirá para las aerolíneas directrices sobre cómo gestionar los horarios de despegue y aterrizaje de los aviones en los aeropuertos, los derechos de los pasajeros y las obligaciones relativas a la prestación de servicios en caso de que se produzca una escasez de combustible de aviación como consecuencia de la guerra de Irán.

Tzitzikostas afirmó entonces que hasta ese momento no había escasez, pero que las consecuencias de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz serían catastróficas para Europa y para la economía mundial.

La importancia del estrecho de Ormuz para el mercado energético

Antes del inicio de los ataques de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán el 28 de febrero de 2026, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasaba por el estrecho de Ormuz.

La Unión Europea importa entre el 30 % y el 40 % de sus necesidades de combustible de aviación, y alrededor del 50 % de esas importaciones procede de Oriente Medio.