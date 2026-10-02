La rendición alimenta la codicia del régimen sionista de humillar a los pueblos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sheij Ali Al-Khatib, vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií de Líbano, al subrayar que el régimen sionista no comprende más que el lenguaje de la fuerza, afirmó: hacer frente a este régimen pasa por el camino de la resistencia y no de la rendición, y la unidad entre los musulmanes puede resistir sus ambiciones y poner fin a sus agresiones.

El Sheij Al-Khatib manifestó: la rendición aumenta la codicia del enemigo por humillar a los pueblos y poner fin a la causa palestina, que es la causa del islam y de los árabes.

Subrayó que las agresiones del régimen sionista han demostrado que este no tiene como objetivo a una confesión o a un país en particular, sino que el alcance de sus acciones se ha extendido a diversos países árabes e islámicos.

El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií de Líbano instó a los musulmanes y a los árabes a mantenerse unidos frente a este régimen y, en lugar de enfrentarse entre sí y verse atrapados en las discordias confesionales y étnicas, a hacer hincapié en la unidad y la solidaridad.

El Sheij Al-Khatib recalcó que estas discordias benefician al enemigo y lo fortalecen, mientras debilitan los asuntos de la nación islámica y a la propia nación.