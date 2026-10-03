Fiscalía de Portugal investiga uso de base por EEUU para atacar a Irán

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada en abril por miembros del bloque de izquierda de la oposición lusa, que advierten de una “grave violación del derecho internacional” en la autorización del Gobierno de Portugal para que EE.UU. utilice la base aérea de las Lajes, en el archipiélago de las Azores, en momentos en que Washington, junto con el régimen de Tel Aviv, había abierto un frente de guerra contra Irán a fines de febrero.

“La investigación se abrió tras una denuncia presentada por miembros del partido Bloque de Izquierda”, declaró el viernes el Ministerio Público portugués, sin ofrecer más detalles.

Previo al ataque estadounidense-israelí del 28 de febrero contra Irán, varios expertos acusaron al Gobierno luso de una connivencia con esta agresión que no está amparada por el derecho internacional

Según medios portugueses, la base aérea de Lajes registró una actividad inusualmente alta de decenas de aviones militares estadounidenses el 18 de febrero, coincidiendo con los preparativos de los ataques a Irán.

Esto ha desatado una notable controversia, porque el documento no permite el uso de la base por defecto, sino que exige un aviso previo a las autoridades lusas cuando las operaciones no estén definidas en dicho acuerdo, y requiere una autorización previa por parte de Lisboa si la operación no corre a cargo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como en este caso.

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, declaró que Lisboa no estuvo involucrada en el conflicto y sostuvo que el uso de la base cumplía con el derecho internacional y justificó con “autorizaciones tácitas” el uso de la base por las fuerzas estadounidenses en virtud del Acuerdo de Cooperación y Defensa entre ambos países.

Según explicó, la autorización se concedió únicamente después de que Washington asegurara a Lisboa que cualquier operación sería defensiva, necesaria y proporcionada, y se limitaría a objetivos militares.

Situada en la isla Terceira, en el archipiélago de las Azores, la base de Lajes constituye desde 1951 un punto estratégico para el tránsito de fuerzas estadounidenses y alberga una unidad de la Fuerza Aérea de EE.UU. que presta apoyo a operaciones estadounidenses, de la OTAN y de países aliados.

Portugal, a diferencia de la vecina España, autorizó varios vuelos de tránsito estadounidenses a través de la base, lo que provocó críticas de los partidos de oposición de izquierda y un debate político sobre el papel de Lisboa en las operaciones vinculadas al conflicto con Irán.

Washington ha utilizado bases militares de países de la región y de países aliados para apoyar sus operaciones contra Irán, mientras que Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra instalaciones desde donde se han llevado a cabo las operaciones estadounidenses.