Españoles se manifestan por la vivienda y alertan de huelga general

Decenas de miles de españoles se han concentrado en Madrid y otras 50 ciudades —convocados por el Sindicato de Inquilinas—para reivindicar el derecho a la vivienda, un día después de que el Congreso de Diputados tumbara los dos decretos aprobados por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez para solventar la crisis de la vivienda.

El primer decreto real cayó por 178 votos frente a 172, con la oposición del PP, Vox, Junts y UPN; el segundo obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor, después de que también se sumaran al rechazo PNV y Coalición Canaria. Las normas incluían medidas sobre prórrogas de alquiler, desahucios y protección de inquilinos y, aunque los propios colectivos convocantes las consideraban insuficientes, habían pedido su convalidación.

La crisis de la vivienda volvió a la palestra hace una semana cuando se hizo viral el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Desde entonces, una acampada no para de crecer en la plaza de Puerta del Sol en Madrid. Este sábado, tras su séptima noche, ya son unas 2000 personas concentradas y las tiendas se han extendido a calles aledañas.

En Madrid, al menos 70 000 personas según la Delegación del Gobierno —medio millón, según los convocantes— han recorrido hoy varias calles hasta abarrotar la plaza Cibeles, sin incidentes. Los convocantes han llamado a la huelga general, una medida que prevén que dará “pronto” y han avisado que “gobierne quien gobierne” no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque “ahora sí empieza la legislatura de la vivienda”.

En Valencia, la manifestación ha terminado con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía. Informes dan cuenta de seis uniformados heridos.

En Barcelona, la movilización prevista para este sábado ha tenido que ser aplazada debido a la alerta meteorológica por el fuerte temporal que afecta al litoral catalán. Los convocantes han trasladado la protesta al lunes.

En Las Palmas de Gran Canaria, la marcha ha congreagado a 3200 personas según la Policía y 10800 según los organizadores, que reclamaron más vivienda pública y medidas contra las viviendas vacías y la especulación.

En Euskadi, las movilizaciones comenzaron el viernes. Bilbao reunió a unas 10 000 personas, según la Policía Municipal, mientras también hubo marchas en Vitoria y San Sebastián. Las protestas se centraron en el acceso a la vivienda y el rechazo a la especulación inmobiliaria.

La movilización también se mantiene en Galicia, Andalucía y otras ciudades. Hubo convocatorias en A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo, mientras que en Sevilla unas 15 000 personas participaron en una marchas. También continúan las protestas y acampadas en Málaga, Granada, Cádiz, Valladolid, Santander y otras localidades.

Los colectivos de vivienda plantean ahora extender las movilizaciones y avanzar hacia una huelga general, aunque todavía no existe una fecha concreta.