La conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Jameneí; 7.ª parte:Selección de las recomendaciones éticas del Líder de la Revolución

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las partes anteriores de este escrito se abordaron los temas del «servicio a los desfavorecidos», el «dominio de las cuestiones de seguridad y militares», la «gestión estratégica del Frente de la Resistencia», el «conocimiento de las ciencias contemporáneas» y las «innovaciones jurisprudenciales y de los fundamentos del derecho islámico (Usul)» en la Sira (conducta) y el Suluk (itinerario espiritual y de comportamiento) del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí. En este escrito se exponen algunas de sus recomendaciones sobre asuntos individuales, familiares y sociales.

Cortesía hacia los Imames infalibles (PB)

El respeto y la cortesía especiales del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí hacia Ahl al-Bayt (PB) son una de sus características más destacadas, hasta el punto de que algunos de sus alumnos dicen al respecto: «Su cortesía hacia Ahl al-Bayt (PB) es singular. Por ejemplo, al recitar las tradiciones, cada vez que se repetía el nombre bendito de un Imam infalible (P), se atenía a mencionar expresiones como "صلوات الله و سلامه علیه". Era posible que en una sola tradición se repitiera varias veces el nombre bendito del Imam o un pronombre que se refería a él, y el maestro empleaba cada vez la fórmula "صلوات الله و سلامه علیه". Esta escrupulosidad y devoción en el respeto a la dignidad de Ahl al-Bayt (PB) es también manifiesta en sus mensajes y escritos».

Algunos de sus alumnos dicen: «Insiste en la necesidad de crear familiaridad y un vínculo del corazón con todos los miembros de Ahl al-Bayt (PB), y recomendaba que no se debe ser negligente con algunos de los infalibles (PB). Por ejemplo, sugería que dediquemos como obsequio una parte de los actos de adoración posteriores a la oración al Imam Yawad (P), para que se establezca este vínculo espiritual».

Realizar actos en nombre de Ahl al-Bayt (PB)

Uno de sus alumnos, que asistió durante más de 20 años a sus sesiones, dice sobre sus recomendaciones en los asuntos espirituales: «Decía: el acto que realicéis, inmediatamente después de llevarlo a cabo y antes de que se eche a perder, envolvedlo como un regalo y, por ejemplo, ofrecedlo como obsequio al Mensajero de Dios (PB). Por mediación de este obsequio que damos, ellos nos conceden algo (una recompensa divina, zawab); luego envolvedlo de nuevo como regalo y ofrecedlo al Mensajero de Dios (PB), para que por medio de ello nos concedan de nuevo algo, y otra vez envolvedlo como regalo, y así sucesivamente… Esto hace que nuestro acto se vuelva infinito».

Entre otras manifestaciones de esta conducta (Suluk) del Ayatolá Seyed Moytabá Jameneí se puede mencionar su recomendación sobre la elección del nombre de los hijos antes del nacimiento y durante el embarazo: «Ponedle pronto el nombre y encomendadlo al dueño de ese nombre; y hacedlo también con la intención de varios infalibles; por ejemplo, si le ponéis Muhammad, ponedlo con la intención de cuatro infalibles, y si le ponéis Hasan, con la intención de dos infalibles».

Asimismo, en otra recomendación afirmó: «Realizad actos en nombre de los niños que aún no han crecido; por ejemplo, rezad la oración nocturna (Salat al-Layl) en nombre de vuestro hijo; esto influye en él».

Atención a la lengua persa

Una de las características del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí es su atención a la lengua persa en las conversaciones y los diálogos. Uno de sus alumnos dice al respecto: «Insistía en hablar en persa y en evitar los vocablos extranjeros. Por ejemplo, en lugar de "adres" decía "neshání", en lugar de "referans" decía "erayé" y en lugar de "konferans" decía "erá'e"». Algunos de sus antiguos alumnos decían también sobre estas características suyas: «El Ayatolá Seyed Moytabá Jameneí es sumamente sensible a que se respete la cultura iraní-islámica y a que las palabras sean iraníes-islámicas, ¡muy sensible! Si, por ejemplo, decíamos: "¿cuándo es la clase?" (kelás), respondía: "Kelás es de Londres, ¡decid dars (lección)!". Kelás ya es una palabra muy común; es decir, hasta ese punto, también en esto se parecen al Líder (Aqa)».

Fuentes:

Conversación con el Hoyatoleslam Rafiei, profesor del Seminario Teológico (Hawza) de Qom y alumno del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Conversación con el Hoyatoleslam Reza Aliabadi, alumno del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Seyed Ali Asghar Hoseiní / Agencia ABNA