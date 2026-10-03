Alarma por la Mezquita de Al-Aqsa: «La amenaza de los sionistas no es solo la incursión, es la demolición»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Mientras se intensifican las incursiones de colonos sionistas en la Mezquita de Al-Aqsa, cientos de ciudadanos marroquíes se concentraron frente al Parlamento de su país, en Rabat, para advertir de los crecientes peligros que acechan a la primera qibla de los musulmanes y exigieron poner fin a las relaciones normalizadas con el régimen sionista.

Los marroquíes se concentraron el viernes frente al edificio del Parlamento, en la capital del país, en respuesta a la convocatoria de la «Iniciativa Marroquí de Apoyo y Auxilio» y del «Grupo de Acción Nacional por Palestina». Los participantes, con banderas palestinas en las manos, expresaron su apoyo al pueblo palestino y a la Mezquita de Al-Aqsa, y corearon consignas de condena al régimen sionista y de rechazo a la normalización de las relaciones entre Rabat y Tel Aviv.

En la concentración, Al-Sariti, coordinador del «Grupo de Acción Nacional por Palestina», subrayó que «la Mezquita de Al-Aqsa está en peligro y todos deben movilizarse», y afirmó que la amenaza actual contra esta mezquita ya no se limita a las incursiones y los incendios, sino que la «demolición» se ha convertido en la principal amenaza. Asimismo, al referirse a la continuidad del apoyo del pueblo de Marruecos a Palestina, preguntó a los países árabes e islámicos qué medidas adoptarán ante los acontecimientos en curso en Al-Quds (Jerusalén).

11.000 incursiones en menos de un mes

Esta advertencia se produce en un contexto en el que las incursiones de colonos sionistas en la Mezquita de Al-Aqsa han aumentado durante las últimas semanas.

Según los datos facilitados por la Gobernación de Al-Quds (Jerusalén), entre el 12 de septiembre y el 1 de octubre, 11.409 colonos han entrado en la Mezquita de Al-Aqsa. Además, solo en los primeros cinco días de la festividad judía de Sucot, del 27 de septiembre al 1 de octubre, 9.138 colonos irrumpieron en este lugar sagrado.

Estas cifras se hacen públicas cuando los informes sobre la evolución de la situación en la Mezquita de Al-Aqsa durante los últimos meses apuntan a un aumento de las incursiones, a las restricciones impuestas a los palestinos y a los intentos de crear nuevos hechos consumados en este enclave.

Protesta contra la normalización junto a la defensa de Al-Aqsa

La reciente protesta en Rabat no se limitó al apoyo a Palestina. Los manifestantes exigieron poner fin a la normalización de las relaciones de Marruecos con el régimen sionista, una cuestión que en las últimas semanas ha vuelto a convertirse en uno de los ejes de la movilización de los grupos civiles y políticos marroquíes.

Antes de la concentración, el «Grupo de Acción Nacional por Palestina» había pedido a los pueblos y gobiernos árabes e islámicos que entrasen en acción para salvar la Mezquita de Al-Aqsa de lo que calificó de «grandes peligros» contra este lugar sagrado y, al mismo tiempo, había reclamado la formación de un movimiento popular contra la normalización y contra todas las formas de relación con el régimen sionista.

La ola de protestas recientes en Marruecos continúa mientras las relaciones diplomáticas de este país con el régimen sionista se reanudaron a finales de 2020, una cuestión que, a lo largo de los últimos años, ha suscitado el rechazo de sectores de la sociedad y de grupos políticos y civiles marroquíes.

Ahora, sin embargo, con la intensificación de las incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa, estas protestas han vuelto a las calles de Rabat, y la advertencia sobre el futuro de este lugar sagrado, junto con la exigencia de poner fin a la normalización, se ha convertido en su eje principal.