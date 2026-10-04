Irán da por fracasado intento de EEUU por manipular sus cálculos estratégicos

“En la guerra cognitiva, el enemigo un día adopta una postura favorable a las negociaciones y a un acuerdo; al día siguiente amenaza con el conflicto y la destrucción, y al día siguiente afirma actuar como mediador y buscar un compromiso. El objetivo de estas contradicciones deliberadas es generar confusión en la sociedad iraní, alterar la estabilidad en la toma de decisiones de las autoridades y manipular los cálculos estratégicos del país”, ha declarado este domingo Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, en su discurso previo al orden del día, al inicio de una sesión plenaria virtual.

Qalibaf ha subrayado que “la República Islámica de Irán no es un país que ajuste su política general y su seguridad nacional en función de los tuits o las entrevistas diarias de los funcionarios estadounidenses”.

Asimismo, ha recalcado que el país persa toma el comportamiento y las acciones del enemigo como base para sus decisiones, no sus discursos ni las falsas dicotomías que plantea en los medios de comunicación.

Irán no se deja intimidar y mantiene firme su estrategia

Qalibaf ha señalado que Irán sigue una estrategia basada en la firmeza y la racionalidad, sin dejarse llevar por las emociones ni amedrentarse.

Ha subrayado que la República Islámica combate y, al mismo tiempo, negocia: por un lado, emplea todas sus capacidades en el ámbito militar y prepara nuevas sorpresas para el adversario; por otro, recurre a la diplomacia para reforzar su posición en el terreno militar y defender los derechos del pueblo iraní.

El presidente del Parlamento iraní, al enfatizar que quien se prepara para la guerra es quien sale victorioso en la mesa de negociaciones, ha agregado que “la República Islámica de Irán y el frente de la Resistencia se encuentran en el punto más alto de su firmeza, mientras que el país goza de la máxima fortaleza en el terreno y de cohesión nacional, bajo las directrices del Líder de la Revolución Islámica”.

Qalibaf además ha puesto de relieve la firmeza del país persa y la Resistencia, declarando que “jamás permitirán que se hagan realidad las ilusiones de los enemigos sobre Irán”.

Los estadounidenses se encuentran desesperados ante la resistencia del pueblo iraní

Qalibaf ha añadido que, pese al discurso que Estados Unidos mantiene en los medios de comunicación, Washington se encuentra bajo presión y sin margen de maniobra, hasta el punto de haber transmitido recientemente propuestas a través de intermediarios.

El presidente del Parlamento iraní, al destacar la firmeza de la postura de la República Islámica, ha subrayado que la presión a la que está sometido Estados Unidos no le permitirá volver a imponer sus condiciones, ya que “la etapa de prolongar las negociaciones y dictar exigencias unilaterales ha quedado atrás”.

“La postura de la República Islámica de Irán es completamente clara y firme, y el estrecho de Ormuz no será reabierto mientras no se cumplan nuestras siete condiciones, conforme al Memorando de Entendimiento de Islamabad”, ha enfatizado.

Desde hace años, Estados Unidos ha intentado ejercer una presión creciente sobre el país persa mediante la imposición de sanciones económicas y la ejecución de agresiones militares. La política estadounidense de “máxima presión” ha buscado asfixiar económicamente a Irán, obligarlo a modificar sus políticas y aceptar las condiciones planteadas por Washington.

Teherán sostiene que el objetivo de esta política es debilitar a Irán y someter sus decisiones a las exigencias de Washington. Las autoridades iraníes, sin embargo, han reiterado que no aceptarán imposiciones externas ni renunciarán a su independencia política y estratégica.