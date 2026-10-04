Se celebrará en Atenas el congreso «Islam y musulmanes en Grecia desde el siglo XIV hasta la actualidad»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el congreso «Islam y musulmanes en Grecia desde el siglo XIV hasta la actualidad: personas, grupos, espacios e instituciones» se celebrará los días 15 y 16 de octubre de 2026 en la Escuela Francesa de Atenas y estudiará la historia multisecular de la presencia musulmana en las tierras griegas, así como las transformaciones de las comunidades islámicas de este país.

Este acontecimiento científico, con la participación de investigadores y profesores universitarios, someterá a debate temas que abarcan desde la formación de las primeras comunidades musulmanas y su situación durante el periodo otomano hasta los cambios posteriores a la constitución del Estado-nación griego y los desafíos de las minorías musulmanas en la época contemporánea.

Según el programa del congreso, la primera jornada abordará cuestiones como la vida de las comunidades musulmanas en las tierras griegas, la vida intelectual y religiosa de los musulmanes, su situación durante el periodo otomano y las transformaciones históricas, sociales y políticas de estas comunidades en dicho periodo y con posterioridad.

La segunda jornada de la reunión estará dedicada a los desafíos de las minorías musulmanas tras el periodo otomano, y se examinarán asuntos como la situación del Islam en Grecia en la era del nacionalismo, las políticas hacia las minorías, el papel del Estado, las relaciones entre Grecia y Turquía, la actividad de los musulmanes y de los líderes locales, así como las redes de lugares sagrados y las instituciones islámicas.

En conjunto, el congreso procura, desde una perspectiva histórica y contemporánea, escrutar la evolución de la presencia musulmana en Grecia, su lugar en las transformaciones sociales y políticas del país y la situación de los espacios e instituciones vinculados a las comunidades musulmanas, desde el siglo XIV d. C. hasta la actualidad.