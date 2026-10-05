Nasralá convirtió la palabra en arma estratégica contra Israel / Los sionistas le daban más crédito que a sus propios líderes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): «Jamal Wakim», profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Libanesa, con motivo del segundo aniversario del martirio de «Seyed Hasán Nasralá», valiente secretario general de Hezbolá del Líbano, destacó su liderazgo carismático y su papel en la transición del partido de una actividad paramilitar a un sistema burocrático y organizativo moderno: No cabe duda de que Seyed Nasralá desempeñó un papel importante en la construcción de las instituciones del partido, de modo que estas dejaran de depender de las personas. Esto se puso de manifiesto en la época reciente, cuando los dirigentes y comandantes de Hezbolá fueron blanco de ataques, en particular tras el incidente de los buscapersonas y los asesinatos posteriores, entre ellos el del propio Seyed Nasralá y, después, el de Seyed Hashem.

¿Cómo construyó Nasralá una estructura capaz de absorber el shock de los asesinatos?

Wakim añadió: En esta serie de acontecimientos quedó claro que dicha estructura era capaz de absorber esos shocks y de regenerar un liderazgo que preservara la línea de Hezbolá. Por lo tanto, cabe concluir que Seyed Hasán desempeñó un papel importante en este ámbito; no obstante, este asunto requiere sin duda un estudio más profundo.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Libanesa, al referirse a cómo Seyed Hasán Nasralá, como estratega de la guerra cognitiva, utilizaba el discurso no solo como herramienta de persuasión, sino como arma estratégica para imponer un costo psicológico al enemigo, y a cómo esta guerra cognitiva influía en los cálculos de seguridad de Israel, afirmó: Seyed Hasán dominaba la estrategia y el discurso mediático, y ello le permitía influir en sus seguidores y fortalecerlos y, por otra parte, persuadir incluso a opositores y enemigos.

Subrayó que las pruebas de ello residen en estudios que demuestran de manera constante que incluso los israelíes creen más a Seyed Nasralá que a sus propios dirigentes. Esto, en sí mismo, evidencia su profunda comprensión del discurso mediático, que hunde sus raíces en un vasto conocimiento.

El arte de Nasralá para equilibrar el Líbano y la resistencia regional

Wakim, sobre el arte del Seyed de la Resistencia en la gestión de las contradicciones en el Líbano, su capacidad para equilibrar la identidad supranacional de la resistencia con las complejas y plurales realidades políticas libanesas, así como el uso de la diplomacia interna para garantizar la continuidad política de Hezbolá en el futuro, declaró: Seyed Nasralá logró equilibrar las condiciones singulares del Líbano vinculándolas a una estrategia regional para enfrentar un proyecto sionista supranacional, que constituye la prolongación de la hegemonía imperialista de Occidente.

Añadió: Este logro refleja la visión que poseía el líder de Hezbolá. En primer lugar, su comprensión de la realidad libanesa y, en segundo lugar, su conocimiento de los equilibrios y las transformaciones regionales e internacionales desempeñaron un papel decisivo en su consecución.

Del Líbano al Eje de la Resistencia: la unión de los frentes en la estrategia de Nasralá

El profesor de la Universidad Libanesa, acerca del papel de Seyed Hasán Nasralá en el cambio de la geografía de seguridad del nivel nacional, es decir, el Líbano, al nivel supranacional, es decir, el Eje de la Resistencia, y en la creación de una especie de sinergia militar integrada, manifestó: Su papel en la unión de los frentes formaba parte de la conciencia de Seyed Nasralá de que la causa palestina no es simplemente un asunto interno relativo a los derechos de un pueblo, sino el punto de partida de un proyecto sionista que forma parte de un proyecto hegemónico occidental y, en primer lugar, estadounidense, que tiene como blanco la región y su identidad. Por ello, vinculó la resistencia en el Líbano con el Eje de la Resistencia en la región, como parte de la creación de un amplio frente para enfrentar este proyecto, que no solo tiene como objetivo a Palestina, sino también al Líbano, Irak, Siria, Jordania y toda la región.

Añadió: Ahora, dos años después de la pérdida del mártir Nasralá, Hezbolá ha logrado poner en práctica correctamente los mecanismos de toma de decisiones descentralizados que él diseñó. Por supuesto, aún hay mucho que aprender y estudiar sobre Hezbolá, pero creo que este partido e Irán, en general, han logrado crear un modelo de liderazgo descentralizado capaz de absorber los shocks y de superar el problema de que el líder sea blanco de ataques durante la confrontación, con el fin de renovar el liderazgo y continuar el enfoque de la resistencia.