Fuerte enfrentamiento entre las aerolíneas y las tripulaciones por los vuelos al régimen sionista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La disputa entre los sindicatos que representan a las tripulaciones de vuelo y las compañías aéreas por la realización de vuelos al régimen sionista continúa. Los sindicatos han exigido en repetidas ocasiones que los viajes aéreos a Tel Aviv sean opcionales para las tripulaciones. Atribuyen esta petición a los riesgos de seguridad y también a las posturas de algunos empleados sobre la guerra y la situación en Gaza.

Sin embargo, la compañía «Air Europa» sigue insistiendo en su postura de rechazar la solicitud de los empleados y ha anunciado que continuará sus vuelos al régimen sionista.

Air Europa: los vuelos a Tel Aviv continuarán

Según el informe del sitio web especializado «Preferente», que sigue las noticias del sector de la aviación, Air Europa ha decidido ignorar las reiteradas solicitudes para conceder a las tripulaciones la opción de realizar los vuelos entre Madrid y Tel Aviv.

La dirección de esta aerolínea sostiene que el aeropuerto de Lod (Ben Gurión) no figura en la lista de zonas de guerra y que, por lo tanto, a juicio de la compañía, no es necesario aplicar restricciones operativas ni contemplar un mecanismo especial para las tripulaciones.

Esta postura se anunció después de que los representantes de los empleados volvieran a exigir que los vuelos a Tel Aviv fueran opcionales, pues, en su opinión, dadas las circunstancias actuales, la realización de estos vuelos conlleva riesgos.

A pesar de la oposición de la compañía, el sindicato USO, el segundo mayor sindicato de trabajadores de España, ha anunciado que continuará con su reivindicación de que estos vuelos sean opcionales, a fin de evitar, según dijo el propio sindicato, los altos niveles de estrés y ansiedad que podrían afectar a las operaciones.

Regreso temprano de Air Europa a la ruta de Tel Aviv

Según el informe de Preferente, Air Europa fue una de las primeras aerolíneas europeas que, tras suspender sus vuelos a raíz de la guerra contra Irán, reanudó sus vuelos al régimen sionista.

En cambio, «Iberia Express», que anteriormente operaba en esta misma ruta, todavía no ha anunciado una fecha concreta para la reanudación de sus vuelos a Tel Aviv.

En la compañía «Brussels Airlines», la oposición del personal también ha ganado intensidad, y las tripulaciones de esta empresa, en protesta por la reanudación de los vuelos al régimen sionista, invocando cuestiones de seguridad y éticas, incluso han amenazado con una huelga.

Los empleados de Brussels Airlines amenazan con una huelga

Los empleados de Brussels Airlines, compañía belga filial del grupo Lufthansa, han presentado un documento sobre la convocatoria de huelga contra la empresa por su decisión de reanudar los vuelos a Tel Aviv.

El sindicato ACV Puls, que impulsa esta medida con el respaldo de los empleados, se refiere en este documento a las preocupaciones de seguridad y también a motivos psicológicos y éticos relacionados con la guerra del régimen sionista en Gaza.

Este sindicato subrayó que, en caso de celebrarse la huelga, las protestas abarcarán únicamente los vuelos entre Bruselas y Tel Aviv y que los demás vuelos de la compañía no se verán afectados.

Disputa por el carácter voluntario de los vuelos

Brussels Airlines había anunciado anteriormente que realizaría estos vuelos con personal voluntario, pero posteriormente, por motivos que no se han precisado, la empresa cambió su política y extendió la realización de los vuelos a todos los empleados. Una medida que probablemente se tomó por el número insuficiente de voluntarios.

El sindicato también ha pedido al Gobierno que aclare su postura sobre este asunto. Pues, por un lado, el Gobierno subraya la necesidad de limitar al mínimo posible los viajes al régimen sionista y, por otro, permite que la compañía continúe su actividad sin restricciones.

Según el diario «The Brussels Times», el acuerdo laboral entre esta aerolínea y el sindicato ACV Puls estipula que los empleados pueden ofrecerse como voluntarios para participar en los vuelos al régimen sionista, pero que la compañía no puede obligarlos a realizar esta misión en caso de que se opongan.

Preocupación de las tripulaciones por la seguridad y la presión psicológica

El representante del sindicato dijo en una entrevista con un medio belga que los empleados tienen serias preocupaciones sobre su seguridad física y sobre el impacto psicológico y ético de estos vuelos.

Uno de los responsables del sindicato también dijo: Sin embargo, la compañía Brussels Airlines no está dispuesta a dar a los empleados la posibilidad de negarse a realizar tales misiones.

Añadió que esta situación, en un contexto de guerra y de continuación de la matanza en Gaza, reviste mayor sensibilidad y riesgo.

Solución intermedia para las tripulaciones de vuelo

Tras el aumento de las presiones, al parecer se ha planteado una solución de compromiso no anunciada como vía intermedia. Según esta solución, cada miembro de la tripulación de cabina o piloto puede abstenerse de realizar los vuelos a Tel Aviv alegando falta de preparación psicológica o por consideraciones personales, sin enfrentarse a medidas disciplinarias ni a deducciones injustificadas de su salario.

El grupo Lufthansa y sus filiales, entre ellas «Austrian Airlines» y «Swiss», también siguen un protocolo estricto a este respecto, a raíz de la presión de los sindicatos de pilotos y auxiliares de vuelo.

Los sindicatos también se han opuesto por completo a que las tripulaciones pernocten en hoteles dentro del régimen sionista. Por ello, el grupo Lufthansa se ve obligado a realizar los vuelos con un modelo de rápido relevo de las tripulaciones o a contemplar una escala técnica en «Larnaca», en Chipre, para el relevo del personal, de modo que las tripulaciones no tengan que pasar la noche en condiciones de peligro por los ataques con misiles y el sonido de las sirenas de alarma en el régimen sionista.

Oposición del sindicato de pilotos de American Airlines

En Estados Unidos, el sindicato de pilotos de «American Airlines» (APA) también es uno de los que han adoptado una postura firme.

Este sindicato, mediante una directiva explícita, ha pedido a sus miembros que se abstengan de pilotar cualquier avión cuyo destino sea el régimen sionista. A menos que existan garantías de seguridad razonables y una estabilidad total en el espacio aéreo.

Esta oposición sindical se ha citado como uno de los principales factores de la duda y el retraso de las grandes aerolíneas estadounidenses en la reanudación sostenida de los vuelos regulares al régimen sionista, en comparación con otras compañías.