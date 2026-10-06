Tras 18 años, se coloca la primera piedra del primer cementerio islámico de Wuppertal, en Alemania

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informes de los medios alemanes, la primera piedra del primer cementerio islámico de la ciudad alemana de Wuppertal fue colocada con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones islámicas y un grupo de personalidades políticas y religiosas de la ciudad; un proyecto que, tras unos 18 años de planificación y de superar obstáculos administrativos y jurídicos, ha entrado en su fase de ejecución.

Este cementerio islámico se construirá en un terreno de unos 19.000 metros cuadrados, junto a los cementerios cristianos y judíos. En la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto participaron unas 100 personas en representación de la sociedad civil, la política, la gestión municipal y las comunidades religiosas, y Miriam Scherff, alcaldesa de Wuppertal, ha asumido además la presidencia honoraria del proyecto.

Samir Bouaissa, presidente de la Fundación del Cementerio Islámico de Wuppertal y vicepresidente del Consejo Central de los Musulmanes de Alemania, al referirse al largo proceso de ejecución de este plan, lo consideró fruto de años de esfuerzo de diversas personas e instituciones. Subrayó que el objetivo del proyecto no es solo crear un lugar de sepultura, sino que también ha sido importante la aceptación social y el reconocimiento del derecho de los musulmanes a contar con un cementerio acorde con sus ritos religiosos.

Según la planificación realizada, en la primera fase se habilitarán unas mil sepulturas en este cementerio, y está previsto que esta parte concluya en marzo de 2027. En las fases posteriores se prevé también crear en el complejo un espacio de encuentro, comunicación e interacción social, que podrá ser utilizado asimismo por los visitantes.

El informe subraya que la importancia de este proyecto trasciende la ciudad de Wuppertal, pues para muchos musulmanes que llevan décadas viviendo en Alemania, este país es el lugar donde viven, forman una familia y, finalmente, son enterrados. Desde esta perspectiva, el cementerio islámico de Wuppertal será un símbolo de presencia, pertenencia y reconocimiento de la diversidad religiosa en la sociedad alemana.