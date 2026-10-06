La presencia de Ben Gvir en la demolición de viviendas en Jerusalén es terrorismo organizado

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, anunció hoy (martes) en un comunicado que la presencia personal y provocadora de Itamar Ben Gvir, ministro extremista del gabinete del régimen sionista, en el lugar de la demolición de un edificio residencial en la zona de Al Tur, en la Jerusalén ocupada, es «un ejemplo del terrorismo organizado que ha adoptado el gabinete ocupante, defensor del extremismo y de todo tipo de crímenes».

Según Al Manar, Hamás añadió: «La creciente demolición de viviendas en la Jerusalén ocupada, cuyo caso más reciente fue la demolición de un edificio residencial de cinco plantas en la zona de Al Tur bajo la supervisión directa de Ben Gvir, se lleva a cabo en el marco de la propaganda electoral de los responsables criminales del régimen ocupante, quienes compiten entre sí a través de ella para reprimir y hostigar a nuestro pueblo y nuestra tierra».

El movimiento responsabilizó al gabinete del régimen ocupante de la continuación de su enfoque represivo y fascista, y advirtió de que esta política tendrá nuevas consecuencias sobre el terreno.

Hamás subrayó que estas acciones no quebrarán la voluntad del pueblo palestino y que este seguirá por el camino de la resistencia y la libertad.

Hamás también pidió a la comunidad internacional y a las instituciones de derechos humanos que intervengan de inmediato para frenar al régimen ocupante y detener sus planes de demolición de viviendas y de desplazamiento de los palestinos.

El movimiento también instó a los palestinos a activar todos los medios de enfrentamiento y resistencia ante los crecientes crímenes de demolición de viviendas en Jerusalén, Cisjordania y los territorios ocupados, y destacó la firmeza y la resistencia de los palestinos, pues constituyen un sólido muro de contención frente a los planes del régimen ocupante.