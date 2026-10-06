Los costes del gasóleo de calefacción podrían dispararse un 50 % este invierno y avivan el temor entre las familias estadounidenses de bajos ingresos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El precio del gasóleo de calefacción, que utilizan para calentar sus viviendas unos 4,8 millones de hogares, en su mayoría en el noreste del país y en Alaska, se acerca a máximos históricos mientras dos guerras tensan el suministro mundial, informó Yahoo News. Según una estimación de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), se prevé que los costes del gasóleo de calefacción se disparen un 50 % este invierno, lo que añadiría casi 900 dólares a la factura media de calefacción de un hogar. El aumento está pillando por sorpresa a los consumidores en una época del año en la que muchas familias llenan sus depósitos para el invierno, y alimenta la preocupación de que los altos precios obliguen a las familias de bajos ingresos a elegir entre calentar sus casas y pagar los bienes de primera necesidad.

«Hay mucho impacto ante los precios», afirmó Chris Herb, presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía de Connecticut, un grupo empresarial que representa a los proveedores locales de combustible y a otras empresas energéticas del estado. El gasóleo de calefacción es casi idéntico al diésel, y los precios del diésel han seguido subiendo mientras los del petróleo crudo se han estabilizado, ya que la mayor demanda estacional coincide con las continuas perturbaciones en el suministro.

La guerra contra Irán ha alterado la capacidad de los exportadores para transitar con fiabilidad por el estrecho de Ormuz, mientras que los crecientes ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas han limitado otra fuente clave de suministro. En las últimas semanas, el precio del diésel ha superado los 6,50 dólares por galón, lo que supone un récord histórico. Y en los estados del noreste, los precios del gasóleo de calefacción han roto recientemente sus máximos históricos o se encuentran muy cerca de hacerlo.

«El diésel y el gasóleo de calefacción están ahora directamente ligados», afirmó Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, y añadió: «Que el diésel marque récords históricos resulta, sin duda, muy preocupante para el gasto en gasóleo de calefacción doméstica este invierno». Un galón de gasóleo de calefacción cuesta ahora en promedio unos 5,96 dólares en Maine, donde más de la mitad del estado depende del petróleo, la proporción más alta del país. Los precios son de 5,87 dólares en Vermont y de 5,91 dólares en Connecticut, lo que significa que 100 galones, un umbral mínimo de pedido habitual, salen por casi 600 dólares.

Durante los meses de invierno, una vivienda típica que dependa únicamente del gasóleo de calefacción puede consumir 100 galones en unas pocas semanas. En Connecticut, Herb dijo que los proveedores estaban registrando más negocio del habitual para septiembre, quizá señal de que los hogares que habían esperado en vano a que bajaran los precios tras el shock de la guerra contra Irán en febrero no querían arriesgarse a una nueva subida más adelante en la temporada. KC, que vive cerca de Augusta, en Maine, y pidió que no se publicara su apellido para proteger su privacidad, hizo hace poco un cálculo similar. Acababan de ofrecerle un precio de 5,99 dólares por galón para su pedido de 100 galones, y podría acabar pagando aún más si los precios son más altos cuando llegue la entrega. En un año normal, paga cerca de 3 dólares por galón.

«Me quedé impactada, sinceramente, al descubrir que el petróleo costaba tanto», dijo esta mujer de 51 años. Sabía que los precios estaban subiendo, pero no fue consciente de la magnitud del salto hasta hace un mes, cuando una compañera de su trabajo en el sector sanitario mencionó que pagaba alrededor de 5 dólares por galón. «Fue entonces cuando empecé a pensar: "¿Hago el pedido? ¿Espero?"», explicó, y añadió: «Realmente no pensé que la situación llegaría a ser tan mala». Mientras tanto, está tomando varias medidas más para reducir sus gastos de calefacción. Ajustará el termostato a 50 —lo más bajo que cree que puede llegar sin arriesgarse a que se congelen las tuberías— y dependerá principalmente de sus dos estufas de pélets para calentarse. También estudia sellar sus ventanas con aislamiento de plástico e instalar ventiladores para que el calor circule de manera más uniforme por toda su casa.

Las medidas de aislamiento térmico y las revisiones del sistema de calefacción pueden reducir hasta un 10 % una factura típica, afirmó Herb. «Un diez por ciento con estos niveles de precios es un dinero que de verdad cuenta, un dinero que vuelve a su bolsillo», dijo. También existen opciones para quienes necesitan ayuda ante el aumento de las facturas energéticas. El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), financiado con fondos federales, concede subvenciones a los hogares que reúnen los requisitos, y muchos estados cuentan también con programas similares para familias de ingresos bajos y moderados.

Pero con unos costes tan elevados este año, políticos, observadores del sector y vecinos preocupados han expresado por igual su inquietud sobre cómo se las arreglarán los hogares de menores ingresos y las personas mayores que dependen de ingresos fijos, y si los programas existentes son suficientes. Un grupo bipartidista de senadores presiona a la Administración de Trump para que libere antes de tiempo los fondos de asistencia de este año, y se han presentado varios proyectos de ley destinados a ampliar el programa. Entretanto, los senadores de Maine Susan Collins y Angus King han solicitado al presidente Donald Trump que recurra a la reserva de emergencia federal de 1 millón de barriles de gasóleo de calefacción «para proteger a los habitantes de Maine de los precios muy elevados, que suponen una pesada carga económica».