Reunión extraordinaria de la Coalición de La Meca tras los acontecimientos en Yemen y Arabia Saudí

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó Russia Today, Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, anunció que los recientes acontecimientos en Yemen y Arabia Saudí han hecho extraordinariamente necesaria la celebración de esta reunión, y que el proceso de institucionalización de esta alianza defensiva ha llegado a su fase final.

Tras la conclusión de la reunión, Hakan Fidan declaró a los periodistas que el encuentro estaba previsto inicialmente para examinar los mecanismos de institucionalización de la «Coalición de La Meca», pero que los recientes acontecimientos sobre el terreno en Yemen y Arabia Saudí motivaron que la sesión del lunes se celebrara de forma excepcional.

Añadió que los miembros de la coalición debatieron en la reunión cuestiones estructurales y organizativas fundamentales, entre ellas la conformación de la secretaría de la coalición y la designación y aprobación de su nuevo secretario general. Según Fidan, los ministros de Defensa y los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los países miembros también han realizado intensos esfuerzos en las negociaciones militares, operativas y técnicas, y el proceso de consolidación de la estructura institucional de la coalición se encuentra ahora en su etapa final.

El ministro de Exteriores turco afirmó, en relación con los acontecimientos en Yemen, que los miembros de la «Coalición de La Meca» estudiaron las vías posibles para resolver la cuestión yemení mediante el diálogo y los métodos pacíficos.

Fidan subrayó asimismo la «firme voluntad» del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, respecto a este asunto, y alegó que se ha adoptado una serie de decisiones importantes para convertir esa voluntad en acciones concretas. Al concluir, describió la reunión de Riad como una jornada fructífera, en la que se examinaron el rumbo futuro de la «Coalición de La Meca» en sus dimensiones institucional, militar y técnica, así como la forma en que esta alianza defensiva conjunta hará frente a los desafíos regionales.

Jalid bin Salmán, ministro de Defensa de Arabia Saudí, afirmó igualmente que la reunión del comité de La Meca subraya la firmeza unida de los países miembros y la activación de la disuasión colectiva frente a los ataques contra Arabia Saudí.

Añadió que la disuasión colectiva frente a los ataques contra Arabia Saudí y los lugares sagrados se activará en el marco del Pacto de La Meca.

El Ministerio de Exteriores de Pakistán anunció, por su parte, que Arabia Saudí, Pakistán y Turquía han reiterado su condena de los intentos de lo que se ha denominado «atacar La Meca la Venerada y Medina la Iluminada».

El ministerio indicó también que los tres países llegaron a un acuerdo sobre el suministro de fuerzas y capacidades militares en el marco del Acuerdo de La Meca.

Al término de la reunión de Riad, los tres países decidieron poner en marcha de inmediato, en su fase ejecutiva, sus compromisos de defensa conjunta.

Según el comunicado conjunto publicado tras la reunión, los países miembros de la coalición acordaron iniciar las medidas necesarias para el suministro de las fuerzas y capacidades militares acordadas y su rápido despliegue en Arabia Saudí.