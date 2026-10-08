El carisma del Sayyid Hasán Nasralá era, por sí mismo, un frente / El «Nuevo Oriente Medio» se transformó en la región de la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En los días del aniversario del martirio del Sayyid de la Resistencia, y en el marco de la serie de conversaciones de ABNA con analistas y expertos sobre la personalidad y las características del mártir secretario general de Hezbolá, «Hasán Alian», escritor y analista político libanés, al referirse a la enorme capacidad de estructuración y sistematización presente en la personalidad del mártir Nasralá, afirmó: No cabe duda de que el Sayyid Hasán Nasralá, como líder de la Resistencia libanesa, logró desde los inicios de la Resistencia convertir a los grupos en una organización estructurada e institucional, de arriba abajo. Esta transformación en una institución plenamente integrada permitió a Hezbolá superar numerosas crisis, en particular a la luz de la reciente situación tras el martirio del Sayyid Hasán Nasralá.

Añadió que este sistema integrado y cohesionado logró dejar atrás los peligros y preservar su unidad, aunque la personalidad del Sayyid Hasán Nasralá resulta irremplazable en nuestra época actual.

La descripción de la personalidad de Nasralá por parte del criminal Netanyahu

Alian continuó: Su carisma, tal como lo describió el criminal Netanyahu, era por sí mismo un frente, y era realmente un eje, un eje verdaderamente real. Así pues, aunque su influencia era inmensa e irremplazable, gracias a la organización institucional y a la transformación de Hezbolá en una institución tan plenamente integrada, Hezbolá logró superar el difícil período posterior al asesinato del Sayyid Hasán Nasralá y de otros líderes.

Dijo: En mi opinión, durante el enfrentamiento —y tal como lo estamos comentando—, Hezbolá estuvo inmerso en una guerra feroz. Todo el mundo combatía en las líneas del frente. El enemigo israelí, con 75.000 soldados y todo el poderío aéreo disponible, ante una Resistencia legendaria y épica, no logró avanzar más de unos cientos de metros. Por lo tanto, el espíritu y el alma del Sayyid Hasán Nasralá fluían, como la sangre, por las venas de los combatientes de la Resistencia.

Alian añadió: El Sayyid Nasralá logró participar de manera eficaz en el ámbito de la política interna y desempeñó un papel central en la adaptación de la identidad de la Resistencia a la identidad política dentro de las complejidades del diverso panorama político libanés. Su diplomacia en el plano interno tenía como objetivo unir las filas nacionales y, al mismo tiempo, mantener la relación con todas las facciones libanesas, con excepción de ciertas fuerzas que, de algún modo, no estaban alineadas con los objetivos de la Resistencia. Estas fuerzas siempre mantuvieron discrepancias y tuvieron un enfoque distinto frente al enemigo israelí y la ocupación.

Afirmó: Hezbolá alcanzó niveles avanzados, incluso en la prestación de servicios, a escala municipal y en su apoyo a la educación, las finanzas, los medios de comunicación, la atención sanitaria y muchos otros ámbitos. Creo que todo ello se logró bajo la supervisión directa de la República Islámica y fue ejecutado con precisión, sabiduría y racionalidad por el difunto Sayyid Nasralá.

Alian añadió: Esta ecuación continuó hasta el momento de su asesinato y persiste hasta hoy, aunque la situación actual es algo más compleja; asimismo, persiste el brutal ataque contra la Resistencia, tanto por parte del régimen sionista como por parte de los estadounidenses.

El Sheij Naim reconstruyó la dinámica interna de la Resistencia

Este analista político libanés, refiriéndose al «Sheij Naim Qasem», nuevo secretario general de Hezbolá, dijo: El Sheij Naim Qasem es también una figura reconocida, que durante un tiempo ejerció como secretario general y como secretario general adjunto. Estaba plenamente al tanto de todos los detalles de Hezbolá.

Añadió: Él, que desempeñó un papel distinto en la gestión de algunos expedientes relacionados con los miembros del Parlamento, los ministros y las actividades electorales en las instituciones de Hezbolá, y que dominaba especialmente este ámbito, recibió el liderazgo tras el martirio del Sayyid Hasán Nasralá y del Sayyid Hashem.

Alian continuó: Creo que el Sheij Naim logró reorganizar la situación y reconstruir la dinámica interna y, a mi juicio, mantener la lealtad al nuevo liderazgo del mismo modo en que fue leal al liderazgo anterior.

Hezbolá no es una persona ni una institución

Subrayó: Hezbolá no es solo una persona e instituciones; es un sistema integrado. Por lo tanto, un cambio en el liderazgo no significa una transición completamente fluida. El discurso del Sheij Naim es algo diferente en cuanto a expresión, así como en presencia, carisma y apariencia general.

Añadió: Por supuesto, todo ello tiene un efecto distinto al de lo que hizo o presentó el mártir Sayyid Hasán Nasralá. Él era un modelo en todos los sentidos: en la oratoria, el liderazgo, la sinceridad, la transparencia y la evitación de la polarización.

Alian dijo: Del mismo modo, el Sheij Naim Qasem sigue este mismo camino. Creo que, como señalé, el camino de Hezbolá está vinculado a su legado religioso, el legado de Kerbala, así como al concepto de la Tutela del Jurisconsulto y al difunto Líder, el Sayyid Jameneí (que Dios esté complacido con él). Todos ellos son pilares de fuerza y de firmeza para la continuidad del camino de Hezbolá, incluso con el cambio de liderazgo.

Añadió: Pero los principios fundamentales siguen en pie. En mi opinión, aquello que fue sentado por el Sayyid Nasralá se ha convertido en un documento inmutable, cuyos principios estratégicos, hasta en sus detalles, han permanecido sin cambios.

Este escritor y analista político afirmó: Creo que, a pesar de algunas carencias, existe ahora consenso en torno a la elección del liderazgo, en particular en lo que respecta a la lealtad y el juramento de fidelidad al Sheij Naim Qasem, dado su papel como figura de confianza y seguridad y guardián del camino —el camino de Nasralá, el camino de los líderes mártires y, en especial, el camino del Líder Supremo.

El Eje de la Resistencia y la unidad de los frentes

Añadió: En mi opinión, la realidad política del futuro requiere una lectura diferente. Incluso la perspectiva relativa a la estrategia de defensa. Tal como ocurrió en el enfoque presentado por el mártir en 2006. En la mesa de diálogo debe haber una excepción.

Prosiguió: Es decir, el ejército es el ejército y la Resistencia es la Resistencia. Pero existe un enfoque nuevo. Incluso la estrategia de defensa no está separada de la realidad del poder y del Estado. Es decir, debe haber coordinación entre ambos en las propuestas.

Alian, refiriéndose también a la situación del Eje de la Resistencia, dijo: Creo que el Eje de la Resistencia se ha vuelto más prominente y cohesionado, y que existe una unidad real en todos los frentes. Sí, tal como lo expresó el Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí (que Dios prolongue su vida), el Eje de la Resistencia se ha convertido en un cuerpo único.

Añadió: Cuando cualquier parte de un cuerpo es atacada, es objeto de venganza o sufre daño, se convierte en una entidad única. Cada quien es responsable de defender esa parte o esa rama. Por lo tanto, hoy el Eje de la Resistencia es un eje único y existe una unidad real en todos los frentes.

Alian continuó: Existe una coordinación total entre los frentes aliados, en particular respecto a lo que ocurre en Yemen, Irán, el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb. Este es también un cambio geoestratégico, especialmente en lo que se refiere a las realidades del Líbano, Irak y Palestina, que sigue siendo una cuestión central.

El Oriente Medio de la Resistencia

Dijo: En consecuencia, la «Resistencia» está hoy, de algún modo, conectada con el paraguas fundamental del Eje de la Resistencia. Me refiero a la República Islámica de Irán, en particular tras su firmeza y su resistencia frente al proyecto estadounidense cuyo objetivo era debilitar a Irán, derrocarlo y arrastrarlo hacia lo que se denomina el Nuevo Oriente Medio.

Alian añadió: Hoy, la realidad ha cambiado. Nos encontramos ante un nuevo camino llamado el Oriente Medio de la Resistencia. En mi opinión, sus primeros signos han aparecido con claridad debido a la confusión de Estados Unidos e Israel y a su fracaso en alcanzar los objetivos de la agresión de cambiar su rostro.