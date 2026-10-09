Muere un oficial del ejército del régimen sionista en el sur del Líbano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ejército del régimen sionista anunció que un oficial de este ejército murió y otros cinco militares resultaron heridos en dos incidentes separados en el sur del Líbano.

Según el comunicado del ejército del régimen sionista, el oficial murió al volcar un vehículo militar de este ejército, de tipo «Humvee», en el sur del Líbano. En el mismo incidente, otros tres militares sionistas también resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

El segundo incidente, causado por un uso indebido de munición

En otro desarrollo, el organismo de radiodifusión del régimen sionista informó de que otros dos militares de dicho régimen resultaron heridos de forma leve a causa de lo que se calificó como otro incidente operativo en el sur del Líbano.

Según este informe, el segundo incidente se produjo a raíz de un uso indebido de munición.

Continúan los ataques del régimen sionista pese al acuerdo

El régimen sionista inició sus ataques contra el Líbano el pasado 2 de marzo. Según las últimas cifras oficiales del Líbano, estos ataques han causado hasta ahora el martirio de 4.386 personas y heridas a otras 12.413.

Beirut y Tel Aviv firmaron el 26 de junio, con la mediación de Estados Unidos, un acuerdo en Washington, en virtud del cual el régimen sionista deberá retirarse gradualmente de los territorios libaneses y el ejército libanés deberá desplegarse en las zonas de las que salgan las fuerzas militares sionistas.

A pesar de este acuerdo, los ataques del régimen sionista contra el sur del Líbano continúan, y dicho régimen sigue ocupando numerosas zonas del territorio libanés; zonas de las cuales algunas llevan décadas bajo ocupación y otras han caído en manos del régimen sionista durante las guerras recientes.