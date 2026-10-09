Los medios locales elogian la iniciativa de un empresario católico en Albania que construyó mezquitas pequeñas para los musulmanes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un empresario católico, propietario del complejo de servicios y comercio «NBT Oil», situado en la autopista que une Kosovo y Albania, ha hecho posible que los viajeros musulmanes realicen sus oraciones mediante la construcción de dos oratorios de madera a ambos lados de esta vía. Esta iniciativa ha sido recibida con acogida y elogios por parte de numerosos ciudadanos y activistas mediáticos.

Estos oratorios han sido construidos en las instalaciones del complejo de servicios propiedad de este empresario, para que los viajeros musulmanes puedan realizar sus oraciones durante el trayecto, sin necesidad de desviarse de su ruta ni de buscar un lugar donde rezar.

Ramazan Shkodra, periodista albanés, elogió en su página personal de Facebook la iniciativa del empresario, al referirse a su visita a uno de estos oratorios, y la consideró un modelo digno de ser seguido por otros propietarios de negocios.

Shkodra también, al plantear una pregunta crítica sobre el movimiento antiislámico «Abandona el Islam» en la ciudad de Deçan, en el oeste de Kosovo, se refirió a las oposiciones y dudas que en ocasiones surgen ante las iniciativas relacionadas con el Islam. Este movimiento había iniciado sus actividades en octubre de 2023, con un llamamiento a abandonar el Islam y a regresar a las raíces cristianas del pueblo albanés.