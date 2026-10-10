Irán condena iranofobia que busca debilitar sus relaciones exteriores

“El proyecto de iranofobia es un mito destinado a infundir miedo hacia Irán y debilitar nuestras relaciones con los países del mundo”, ha declarado este sábado la portavoz del Gobierno de la República Islámica de Irán, Fateme Mohayerani, en su cuenta de X.

Tras calificar esta tragedia de “absurda y ridícula”, la funcionaria iraní se ha referido a las declaraciones del presidente Masud Pezeshkian ante la Asamblea General de la ONU (AGNU), en las que denunció el doble rasero occidental respecto al programa nuclear iraní y la posesión de armas nucleares por parte del régimen israelí.

“Israel tiene la bomba atómica, pero los inspectores están en Irán. Israel mata, pero Irán es sancionado”, ha recordado Mohayerani, citando las palabras de Pezeshkian.

En su intervención ante la AGNU el 23 de septiembre, el presidente iraní denunció que el régimen israelí posee armas nucleares con total impunidad, mientras que el programa nuclear pacífico de Irán está sometido a constantes inspecciones y sanciones.

Asimismo, Pezeshkian participó el jueves en la cumbre de líderes de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), celebrada en Turkmenistán, donde hizo hincapié en la importancia de afianzar las relaciones con los países regionales y subrayó la necesidad de un multilateralismo genuino en la región y de conectar las capacidades de los países regionales.

La denuncia de iranofobia formulada por la portavoz del Gobierno iraní se produce cuando Irán lleva 56 años siendo parte del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, al que se adhirió en 1970, mientras que Israel permanece al margen de este acuerdo y no permite el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares en los territorios ocupados.

Según diversas estimaciones, Israel posee entre 200 y 400 ojivas nucleares, lo que lo convertiría en el único poseedor de arsenal nuclear en Asia Occidental.