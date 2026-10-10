Los países europeos condenan las sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional

Citando el sitio web de la cadena TRT, la Unión Europea calificó la acción de Estados Unidos de imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional como “profundamente lamentable” y subrayó su compromiso de proteger la independencia de esta Corte y la continuidad de sus actividades.

La Comisión Europea anunció el viernes en un comunicado: “La Unión Europea siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es muy lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones contra esta Corte.

La Unión Europea se comprometió a mantener una estrecha cooperación con esta Corte para garantizar que sus actividades continúen de manera efectiva.

Esta Unión también anunció que cooperará con cada uno de los 125 países miembros del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, para proteger la independencia de esta institución y su “misión vital”.

La Unión Europea, señalando que las sanciones no entrarán en vigor hasta dentro de seis meses, anunció que todavía existe una oportunidad para dialogar con Washington.

TRT escribió: “Varios países europeos condenaron esta decisión y reiteraron una vez más su apoyo a la independencia de la Corte Penal Internacional y a su papel en el tratamiento de crímenes internacionales graves.

Dinamarca, Suecia, Austria y Portugal también, junto con la Unión Europea, Bélgica, Suiza y los Países Bajos, criticaron la decisión de Washington.