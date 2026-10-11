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Estadounidenses protestan en NY tras disparo del ICE a un dominicano

11 octubre 2026 - 15:28
Código de noticia: 1876676
fuente: hispantv
Estadounidenses protestan en NY tras disparo del ICE a un dominicano

Cientos de personas se manifestaron en Nueva York para exigir la retirada del ICE tras el disparo de un agente a un hombre que estaba en su coche con su hijo.

Una multitudinaria protesta se celebró en Foley Square, Nueva York, para exigir la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de la ciudad, tras un tiroteo en el que se vio involucrado uno de sus agentes.

El incidente ocurrió el jueves 8 de octubre cuando un agente del ICE disparó al cuello a Oscar Belgal, de 28 años y ciudadano dominicano, durante una operación en el barrio de Marble Hill. El hombre se encontraba en un vehículo junto a su hijo de cinco años.

La movilización, orquestada el 9 de octubre, se produjo en medio de las críticas a las operaciones del ICE en Nueva York. Las protestas se sumaron a los llamamientos de las autoridades locales para que ponga fin a las actuaciones de la agencia en la ciudad.

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