Estadounidenses protestan en NY tras disparo del ICE a un dominicano

Una multitudinaria protesta se celebró en Foley Square, Nueva York, para exigir la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de la ciudad, tras un tiroteo en el que se vio involucrado uno de sus agentes.

El incidente ocurrió el jueves 8 de octubre cuando un agente del ICE disparó al cuello a Oscar Belgal, de 28 años y ciudadano dominicano, durante una operación en el barrio de Marble Hill. El hombre se encontraba en un vehículo junto a su hijo de cinco años.

La movilización, orquestada el 9 de octubre, se produjo en medio de las críticas a las operaciones del ICE en Nueva York. Las protestas se sumaron a los llamamientos de las autoridades locales para que ponga fin a las actuaciones de la agencia en la ciudad.