Los aeropuertos de Arabia Saudita, a excepción de los de La Meca y Medina, están expuestos a ataques

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las Fuerzas Armadas de Yemen advirtieron una vez más a todas las aerolíneas, expertos, personal, empleados y pasajeros que no utilicen los aeropuertos ni el espacio aéreo de Arabia Saudita, ya que estas zonas están expuestas a ser blanco de ataques y se han convertido en escenario de operaciones. Esta advertencia no incluye los aeropuertos de La Meca la Venerada ni de Medina la Iluminada.

Las Fuerzas Armadas de Yemen instaron a todos a tomarse en serio estas advertencias y responsabilizaron a Arabia Saudita de cualquier interceptación fallida.

Asimismo, las Fuerzas Armadas de Yemen subrayaron que, con el fin de consolidar las ecuaciones anunciadas —aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada—, continuarán por su camino hasta alcanzar sus objetivos.