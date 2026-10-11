Colonos israelíes secuestran a siete agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas en Cisjordania

Según informó el portal Arab 48, los ataques se produjeron el sábado en una serie de incidentes en toda Cisjordania, y forman parte de un patrón más amplio de agresiones de los colonos contra los agricultores palestinos durante la temporada de recolección de la aceituna.

La Radio Voz de Palestina informó de que los colonos secuestraron a tres agricultores en sus tierras cerca del asentamiento de Nahalín, al oeste de Belén, sin proporcionar información sobre su paradero, y de que otro agricultor fue secuestrado mientras cosechaba aceitunas en el asentamiento de Beit Amerín, al noroeste de Nablus, también sin que se conozca su destino.

En otro ataque en la misma provincia, testigos presenciales declararon a la agencia Anadolu que tres agricultores palestinos resultaron heridos mientras recogían aceitunas al sur del asentamiento de Beita, y fueron trasladados a un centro médico local para recibir tratamiento.

Estas acciones se enmarcan en la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania, donde en lo que va de año han muerto a manos de colonos israelíes al menos 30 palestinos, más del doble que en todo el año anterior, según datos de la Comisión para la Lucha contra la Colonización, en un contexto de impunidad y de intensificación de las hostilidades en toda la región.