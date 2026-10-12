No habría necesidad de guerra ni de contienda si…

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): A lo largo de la historia, el ser humano ha mostrado su mayor error, su mayor pecado y su mayor falta de piedad en el ámbito del gobierno. Los pecados cometidos por los gobernantes, los dirigentes y quienes ejercen dominio sobre el destino de los pueblos no admiten comparación con los gravísimos pecados de las personas comunes y corrientes.
En este ámbito, la humanidad se ha servido muy poco de la razón, la ética y la sabiduría. En este terreno, la lógica ha imperado mucho menos que en otros ámbitos de la vida humana. Quienes han pagado el precio de esta insensatez, esta falta de lógica, esta corrupción y este envilecimiento por el pecado han sido los individuos de la humanidad —a veces el pueblo de una sociedad y a veces los pueblos de múltiples sociedades—. Estos gobiernos adoptaron al principio la forma de despotismo individual; después, con la evolución de las sociedades humanas, pasaron a convertirse en un despotismo colectivo y organizado.
Por ello, la tarea más importante de los grandes profetas divinos es enfrentarse a los tiranos (taghut: poderes opresores que se rebelan contra Dios) y a quienes malgastaron las bendiciones de Dios: «و اذا تولّی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل»(1).
El versículo del Corán evoca a estos gobiernos corruptos con expresiones estremecedoras: se esforzaron por hacer universal la corrupción. «ألم تری الی الّذین بدّلوا نعمة اللَّه کفراً و احلّوا قومهم دارالبوار جهنّم یصلونها و بئس القرار»(2); convirtieron las bendiciones divinas, humanas y naturales en ingratitud (kufrán: ingratitud e incredulidad ante las bendiciones de Dios) y, a los seres humanos que debían disfrutar de esas bendiciones, los abrasaron y los asaron en un infierno ardiente surgido de su propia ingratitud. Los profetas se pusieron en formación frente a ellos. Si los profetas no se hubieran enfrentado a los tiranos del mundo y a los rebeldes de la historia, no habría habido necesidad de guerra ni de contienda.
Cuando el Corán dice: «و کأیّن من نبیّ قاتل معه ربیّون کثیر»(3), se refiere a cuántos profetas, junto con creyentes que adoraban a Dios, recurrieron al combate y a la guerra. ¿Contra quiénes era esta guerra? Los adversarios de los profetas eran precisamente estos gobiernos corruptos, estos poderes devastadores y rebeldes de la historia que sumieron a la humanidad en la desdicha y la aniquilaron.
Declaraciones del Líder mártir en el encuentro con los funcionarios del sistema, 18 de marzo de 2002
Fuente:
- Sura bendita al-Baqara, aleya 205
وَإِذا تَوَلّیٰ سَعیٰ فِی الأَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَیُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ
Traducción: (La señal de ello es que) cuando se dan la vuelta (y se alejan de ti), se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra y destruyen los cultivos y el ganado; (a pesar de que saben que) Dios no ama la corrupción.
- Sura bendita Ibrahim, aleya 28
أَلَم تَرَ إِلَی الَّذینَ بَدَّلوا نِعمَتَ اللَّهِ کُفرًا وَأَحَلّوا قَومَهُم دارَ البَوارِ
Traducción: ¿No has visto a quienes cambiaron la bendición de Dios por ingratitud y condujeron a su pueblo a la morada de la perdición y la aniquilación?
- Sura bendita Ibrahim, aleya 29
جَهَنَّمَ یَصلَونَها ۖ وَبِئسَ القَرارُ
Traducción: (La morada de la perdición y la aniquilación es) el Infierno, en cuyo fuego entrarán; ¡y qué mal lugar de residencia!
- Sura bendita Al Imrán, aleya 146
وَکَأَیِّن مِن نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَهُم فی سَبیلِ اللَّهِ وَما ضَعُفوا وَمَا استَکانوا ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصّابِرینَ
Traducción: ¡Cuántos profetas combatieron acompañados de numerosos hombres de Dios! Nunca flaquearon ni se debilitaron ante lo que les sobrevino en el camino de Dios (ni se rindieron); y Dios ama a los perseverantes.
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