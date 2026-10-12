No habría necesidad de guerra ni de contienda si…

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): A lo largo de la historia, el ser humano ha mostrado su mayor error, su mayor pecado y su mayor falta de piedad en el ámbito del gobierno. Los pecados cometidos por los gobernantes, los dirigentes y quienes ejercen dominio sobre el destino de los pueblos no admiten comparación con los gravísimos pecados de las personas comunes y corrientes.

En este ámbito, la humanidad se ha servido muy poco de la razón, la ética y la sabiduría. En este terreno, la lógica ha imperado mucho menos que en otros ámbitos de la vida humana. Quienes han pagado el precio de esta insensatez, esta falta de lógica, esta corrupción y este envilecimiento por el pecado han sido los individuos de la humanidad —a veces el pueblo de una sociedad y a veces los pueblos de múltiples sociedades—. Estos gobiernos adoptaron al principio la forma de despotismo individual; después, con la evolución de las sociedades humanas, pasaron a convertirse en un despotismo colectivo y organizado.

Por ello, la tarea más importante de los grandes profetas divinos es enfrentarse a los tiranos (taghut: poderes opresores que se rebelan contra Dios) y a quienes malgastaron las bendiciones de Dios: «و اذا تولّی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل»(1).

El versículo del Corán evoca a estos gobiernos corruptos con expresiones estremecedoras: se esforzaron por hacer universal la corrupción. «ألم تری الی الّذین بدّلوا نعمة اللَّه کفراً و احلّوا قومهم دارالبوار جهنّم یصلونها و بئس القرار»(2); convirtieron las bendiciones divinas, humanas y naturales en ingratitud (kufrán: ingratitud e incredulidad ante las bendiciones de Dios) y, a los seres humanos que debían disfrutar de esas bendiciones, los abrasaron y los asaron en un infierno ardiente surgido de su propia ingratitud. Los profetas se pusieron en formación frente a ellos. Si los profetas no se hubieran enfrentado a los tiranos del mundo y a los rebeldes de la historia, no habría habido necesidad de guerra ni de contienda.

Cuando el Corán dice: «و کأیّن من نبیّ قاتل معه ربیّون کثیر»(3), se refiere a cuántos profetas, junto con creyentes que adoraban a Dios, recurrieron al combate y a la guerra. ¿Contra quiénes era esta guerra? Los adversarios de los profetas eran precisamente estos gobiernos corruptos, estos poderes devastadores y rebeldes de la historia que sumieron a la humanidad en la desdicha y la aniquilaron.

Declaraciones del Líder mártir en el encuentro con los funcionarios del sistema, 18 de marzo de 2002

Fuente:

Sura bendita al-Baqara, aleya 205

وَإِذا تَوَلّیٰ سَعیٰ فِی الأَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَیُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ

Traducción: (La señal de ello es que) cuando se dan la vuelta (y se alejan de ti), se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra y destruyen los cultivos y el ganado; (a pesar de que saben que) Dios no ama la corrupción.

Sura bendita Ibrahim, aleya 28

أَلَم تَرَ إِلَی الَّذینَ بَدَّلوا نِعمَتَ اللَّهِ کُفرًا وَأَحَلّوا قَومَهُم دارَ البَوارِ

Traducción: ¿No has visto a quienes cambiaron la bendición de Dios por ingratitud y condujeron a su pueblo a la morada de la perdición y la aniquilación?

Sura bendita Ibrahim, aleya 29

جَهَنَّمَ یَصلَونَها ۖ وَبِئسَ القَرارُ

Traducción: (La morada de la perdición y la aniquilación es) el Infierno, en cuyo fuego entrarán; ¡y qué mal lugar de residencia!

Sura bendita Al Imrán, aleya 146

وَکَأَیِّن مِن نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَهُم فی سَبیلِ اللَّهِ وَما ضَعُفوا وَمَا استَکانوا ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصّابِرینَ

Traducción: ¡Cuántos profetas combatieron acompañados de numerosos hombres de Dios! Nunca flaquearon ni se debilitaron ante lo que les sobrevino en el camino de Dios (ni se rindieron); y Dios ama a los perseverantes.