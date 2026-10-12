Trump rechaza la solicitud militar de Arabia Saudita

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado hasta ahora las solicitudes de Arabia Saudita de una participación militar directa para frenar el avance de las fuerzas de Ansar Allah.

Estas solicitudes se han presentado a pesar de los esfuerzos del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, por fortalecer la relación con el Gobierno estadounidense y del compromiso de Riad de invertir alrededor de un billón de dólares en Estados Unidos.

El diario The Wall Street Journal informó de que Riad se enfrenta a una creciente presión militar en medio de la intensificación de los ataques.

Según The Wall Street Journal, algunas zonas de la capital saudí se han asemejado a un campo de batalla; una evolución que refleja la magnitud de los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

De acuerdo con los datos de este diario, los enormes compromisos de inversión de Arabia Saudita en Estados Unidos no han ido acompañados hasta ahora de la aprobación estadounidense a la intervención militar directa que Riad solicita, lo que pone de relieve la posible diferencia entre el empeño por reforzar la alianza económica y la postura de Washington ante el conflicto militar.

En el ámbito económico, la información publicada indica que la inversión extranjera disminuyó en el primer y el segundo trimestre del año y se mantuvo por debajo del nivel fijado como objetivo en la Visión 2030 de Arabia Saudita. Este hecho añade un desafío económico a las presiones de seguridad y militares que enfrenta el país.