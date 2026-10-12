Nicolás Maduro: La mentira y la injusticia serán vencidas

“Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza, de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible”, expresó al comienzo de su mensaje el mandatario desde la prisión de Nueva York, donde permanece junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, desde hace nueve meses, tras el secuestro de ambos por parte de fuerzas estadounidenses.

En su publicación, el secuestrado jefe de Estado venezolano aludió al amor de Dios hacia la humanidad y manifestó su convicción de que la mentira y la injusticia serán derrotadas. “Hoy más que nunca estamos poseídos por la certeza de que la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios, que nos ama cada vez con más intensidad”, escribió.

Maduro citó un pasaje bíblico atribuido al apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el que se hace referencia a la fe en Cristo, la gracia y la esperanza de participar de la gloria de Dios.

El mandatario constitucional venezolano compartió una frase del líder de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, que inspira millones de personas en el mundo: “Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres”.

Exhortó, asimismo, a seguir en oración y acción permanente en las calles, las redes, las paredes y los hogares, y desde “nuestro corazón bendecido, Cilia y yo los abrazamos”, apostilló.

Esta semana, la fiscalía imputó a los gobernantes de nuevos cargos por “presuntos actos de torturas” contra ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela.

Mientras, el juez Alvin Hellerstein, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, negó la solicitud de libertad bajo fianza por razones de salud a la primera combatiente Cilia Flores, quien padece de problemas cardíacos, agudizados desde su secuestro junto a Maduro el 3 de enero de 2026.

La pareja presidencial se presentó el 22 de julio último a la tercera audiencia ante la Corte Federal en Manhattan, en Nueva York, en la que el juez Hellerstein ordenó que el juicio de ambos inicie el 1 de junio de 2027.

El pasado 3 de enero, durante una agresión militar nocturna en Caracas, fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques contra instalaciones estratégicas y secuestraron al presidente Maduro y a su esposa, y posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos, donde afrontan cargos de carácter federal.