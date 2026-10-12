Detenido un infante de marina estadounidense por el presunto asesinato de una mujer japonesa en Okinawa; nueva ola de indignación entre los japoneses

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La policía de la prefectura de Okinawa detuvo el domingo 4 de octubre de 2026 a «Devin Jacob Ballard», cabo de 20 años de la Infantería de Marina de EE. UU. y adscrito a la Base Aérea de Futenma, por los presuntos delitos de asesinato y robo. La víctima es «Anna Yagi», una mujer de 39 años residente en Naha, capital de la prefectura de Okinawa.

Detalles del suceso

Según informó la policía, la mujer murió entre las 2:10 y las 4:15 de la madrugada del sábado 3 de octubre en un hotel del distrito de «Wakasa», en Naha, y le fueron sustraídos la cartera y la mochila. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Según la agencia Kyodo, en su cuello se observó una marca similar a la que deja la presión de un objeto en forma de cordel y, aparte de eso, no presentaba ninguna otra lesión destacable en el cuerpo.

Fuentes bien informadas indicaron que el sospechoso había sido visto junto a la víctima, antes del suceso, en la zona de ocio de la ciudad de Okinawa, y que al parecer ambos viajaron en taxi desde allí hasta Naha. Las cámaras de seguridad del hotel mostraban a un hombre entrando en el establecimiento acompañado de la mujer. En las imágenes de las cámaras de los alrededores también se vio a una persona que llevaba una mochila en la mano y que miraba en su interior mientras caminaba.

Cómo fue identificado y detenido

A las 23:30 del sábado, un agente de policía de paisano vio a Ballard caminando solo por las calles de la zona de ocio de la ciudad de Okinawa y lo interrogó de manera preliminar. Los tatuajes de ambos brazos coincidían con las imágenes de las cámaras. El sospechoso fue trasladado voluntariamente a la comisaría y quedó detenido a la 1:39 de la madrugada del domingo. Según la policía, el sospechoso se encuentra bajo custodia de las autoridades japonesas y la policía colabora con los organismos de investigación del ejército estadounidense.

Ballard ha rechazado la acusación y ha dicho que no sabe nada de lo ocurrido. Su caso fue remitido a la Fiscalía de Naha el lunes 5 de octubre.

Reacciones

El Gobierno de Japón presentó una enérgica protesta a «George Glass», embajador de EE. UU. en Tokio, y exigió que se evite la repetición de hechos como este. Según The Guardian, el primer ministro de Japón calificó el suceso de «crimen atroz» y pidió a los mandos estadounidenses que refuercen la disciplina de los militares destacados en la isla.

«Genta Koja», gobernador recién elegido de Okinawa, aludió a las medidas disciplinarias adoptadas con anterioridad por el ejército estadounidense y afirmó que la formación y la disciplina de las tropas «no sirven en absoluto». Calificó el suceso de «imperdonable» y de causa de indignación y conmoción entre la población. El embajador estadounidense, por su parte, expresó sus condolencias y anunció su plena cooperación en la investigación. El mismo día de la detención, los ciudadanos organizaron una concentración de protesta en la plaza situada frente a la sede del Gobierno prefectural en Naha.

Según Tasnim, los militares estadounidenses destacados en Okinawa se enfrentan, tras este suceso, a un toque de queda de un mes y a la prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

¿por qué este suceso ha vuelto a despertar la ira de la población?

Este asesinato no puede considerarse un hecho aislado; para muchos habitantes de Okinawa, es un nuevo eslabón de una larga cadena.

En primer lugar, la concentración desproporcionada de tropas. Unos 54.000 militares estadounidenses están desplegados en Japón, y la mayoría de ellos se encuentra en Okinawa. Alrededor del 70 % de las instalaciones militares de EE. UU. en Japón se hallan en esta misma isla. El resultado es que el peso principal de las consecuencias de esta presencia, desde los delitos hasta la contaminación acústica, recae sobre una pequeña prefectura.

En segundo lugar, la reiteración de los delitos. En la última década se habían registrado dos casos de asesinato de mujeres japonesas a manos de personas vinculadas al ejército estadounidense en Okinawa: en 2016 en Uruma y en 2019 en Chatan. El autor del caso de 2016, antiguo infante de marina y contratista de la base estadounidense, fue condenado a cadena perpetua. Las cifras también resultan preocupantes: en 2025, la policía japonesa registró 101 delitos penales cometidos por militares estadounidenses y sus allegados, la cifra más alta en los últimos 22 años. El recuerdo de 1995, cuando tres militares estadounidenses violaron a una niña de 12 años y desencadenaron protestas masivas, sigue vivo.

En tercer lugar, la desconfianza hacia las medidas preventivas. Las palabras del gobernador sobre la ineficacia de la formación y la disciplina demuestran que las autoridades locales consideran insuficientes las garantías estadounidenses. La reiteración de medidas como el toque de queda y la prohibición del alcohol tras cada suceso también alimenta esa desconfianza.

En cuarto lugar, la exigencia de revisar el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. Según el diario Akahata, los vecinos de Naha entrevistados en los alrededores del lugar del suceso hablaron del miedo a circular de noche y de la sensación de humillación, y pidieron que se modifique el «Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas» (SOFA).

Por ello, se prevé que el caso de Ballard, con independencia del fallo final del tribunal, se convierta en un nuevo factor en los debates políticos de Japón sobre la presencia militar de EE. UU. y la pesada carga que las bases suponen para Okinawa.

(Fuentes: Kyodo, Ryukyu Shimpo, NHK, Akahata, AP, AFP, Tasnim)