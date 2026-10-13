Familias, movimientos sociales y colectivos culturales se congregan en Caracas en solidaridad con Palestina en el Día de Acción Global

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): CARACAS.– Los cielos venezolanos se convirtieron este fin de semana en un lienzo de denuncia y esperanza. En el marco del Día de Acción Global por Palestina, familias, movimientos sociales y colectivos culturales se congregaron inicialmente el sábado 10 de octubre en los espacios de la Plaza de la Juventud, en Bellas Artes, para llevar a cabo una actividad familiar y humana en solidaridad con Palestina, centrada en alzar las voces en contra del Genocidio en Palestina ocupada a través de actividades en donde se conjuga el arte con el humanismo.

La jornada, convocada en el país por plataformas como el Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina Al-Awda y la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina, combinó el activismo y la sensibilidad colectiva con una amplia programación artística. Durante el encuentro en la capital, los asistentes disfrutaron de una emotiva volada de cometas (papagayos), así como de presentaciones de música, danza tradicional, recitales de poemas, intervenciones de arte en vivo y exposiciones visuales, complementadas con una muestra de gastronomía que acercó la cultura de ambas naciones a la comunidad.

Como cierre de esta campaña, este domingo 11 de octubre los hilos de la solidaridad se trasladaron al Estado La Guaira, donde los manifestantes alzaron sus cometas en vuelo sobre el Caribe, cruzando las banderas de ambas naciones como una declaración de resistencia. Con esta movilización en dos tiempos, Venezuela sumó formalmente su voz al clamor internacional impulsado por la Alianza Global por Palestina, demostrando que ni la distancia geográfica borra los lazos de apoyo mutuo entre ambas naciones.

Reportó para la Agencia de Noticias ABNA, Marillion Zambrano