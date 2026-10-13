Prohibida la presencia de alumnas y docentes con hiyab en las escuelas de Azerbaiyán; crecen las críticas al doble rasero del Gobierno de Aliyev

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una nueva directiva sobre la vestimenta del alumnado en la República de Azerbaiyán ha reabierto, una vez más, el delicado expediente de la injerencia del Estado en las creencias y la identidad religiosa de los ciudadanos. Según las reformas aprobadas en septiembre de 2026, queda prohibido el uso de cualquier prenda que, a juicio de las autoridades escolares, contravenga la uniformidad del atuendo escolar o el principio de laicidad de la educación pública. Aunque el texto de la norma no emplea de forma explícita la palabra «hiyab», los informes sobre el terreno muestran que el filo de este reglamento apunta precisamente a las alumnas y docentes con hiyab, a quienes ha puesto serios obstáculos para acceder a los centros educativos.

El hiyab frente al derecho a la educación: un dilema impuesto a las estudiantes

La sensibilidad del asunto se duplica cuando se observa el tejido social de la República de Azerbaiyán: un país de abrumadora mayoría musulmana y con una profunda trayectoria de presencia de shiíes duodecimanos. En este contexto social, el hiyab no es una mera cuestión de apariencia, sino una parte inseparable de la creencia, de la educación familiar y de la identidad cultural de la sociedad. Desde esta perspectiva, colocar a las estudiantes ante el amargo dilema de «abandonar la vestimenta islámica» o «quedar privadas de educación» se considera una violación flagrante del derecho fundamental a la educación y del principio de libertad de conciencia.

¿Secularismo o eliminación de la identidad islámica del espacio público?

El núcleo de la controversia no es el principio del secularismo en sí, sino su «lectura selectiva e impuesta». Mientras que, en las definiciones jurídicas estándar, el secularismo significa la neutralidad del poder frente a las religiones y la no imposición de ninguna creencia, los críticos del Gobierno de Aliyev advierten de que, en Bakú, este principio se ha convertido en un instrumento para borrar la identidad islámica de la esfera pública. Si el verdadero objetivo del legislador es preservar el orden formal de las escuelas, el Gobierno debe responder por qué ese orden educativo ha de garantizarse a costa de privar a una gran parte de la sociedad de su compromiso religioso.

La sombra de los dobles estándares en el trato a las religiones

Las dimensiones discriminatorias de este asunto se hacen más evidentes cuando se establece la comparación con otras minorías religiosas. Numerosos informes y denuncias de activistas civiles indican que los alumnos de la comunidad judía de Azerbaiyán pueden utilizar símbolos como la «kipá» (el gorro religioso judío) en los espacios educativos, mientras que las niñas musulmanas del país son marginadas por cubrirse la cabeza. Aunque el Gobierno de Azerbaiyán insiste en la uniformidad de las leyes, la falta de transparencia sobre la situación de las escuelas que emplean símbolos judíos ha reforzado la sospecha de dobles estándares: ¿traza la ley secular de Bakú una misma línea para todas las religiones, o el coste de esta laicidad recae únicamente sobre los hombros de la mayoría musulmana?

Restricciones a los ritos de Huséin (P): de las escuelas a las calles de Bakú

Esta confrontación con los ritos religiosos no se ha detenido a las puertas de las escuelas azerbaiyanas. Las reformas de 2015 a la ley de libertad de creencias religiosas del país ampliaron el alcance de las restricciones y limitaron la exhibición pública de símbolos y banderas religiosas al interior de los lugares de culto; un marco jurídico que impidió expresamente izar las banderas de duelo de Huséin (P) durante los días de luto de Muharram en Azerbaiyán. Para el sector creyente y devoto de Huséin (P) en este país, es una pregunta dolorosa y sin respuesta por qué expresar el amor a la Familia del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) se criminaliza en un país de mayoría shií.

Los símbolos religiosos, bajo presión; los símbolos sionistas, en el espacio público

Estas contradicciones de conducta se vuelven más patentes en la mente de la opinión pública cuando se exhiben, abiertamente y sin obstáculos, símbolos e incluso la bandera del régimen sionista en escenarios públicos y políticos de Bakú. Aunque, desde el punto de vista jurídico, la bandera de un Estado extranjero y el estandarte de un rito religioso son dos categorías distintas, a los ojos de la sociedad esta coexistencia resulta significativa: ¿cómo es posible que los símbolos de la auténtica identidad religiosa de la mayoría del pueblo sean retirados mediante intervenciones policiales, mientras que los símbolos sionistas campan sin sensibilidad alguna por el espacio público de Azerbaiyán? Esto demuestra que la pretensión de neutralidad del poder no resiste el contraste con la realidad.

Leyes ambiguas y el riesgo de un trato arbitrario hacia el alumnado

Desde la óptica de los estándares de derechos ciudadanos, la verdadera vara de medir de toda decisión gubernamental es su grado de conformidad con los principios de igualdad, transparencia y no discriminación. Confiar la interpretación del uniforme escolar a los directores locales abre la puerta a un trato arbitrario, securitario y al margen de la ley hacia el alumnado; y ningún niño debería ser víctima de interpretaciones legales ambiguas ni de decisiones opacas del sistema educativo.

El fin de la discriminación religiosa: la demanda de la comunidad creyente de Azerbaiyán

En definitiva, la crisis del hiyab en la República de Azerbaiyán ha superado la condición de disputa administrativa sobre el uniforme escolar para convertirse en un nudo esencial entre el poder y la identidad religiosa de la sociedad del país. Los críticos del desempeño del Gobierno de Aliyev consideran esta cadena de restricciones como señal de la reproducción de una especie de «apartheid religioso» y de una presión deliberada sobre la comunidad creyente. La demanda actual de los fieles azerbaiyanos es clara: poner fin a los dobles estándares, eliminar los obstáculos educativos que enfrentan las niñas con hiyab y acabar con las políticas que relegan al olvido la fe y los ritos de la mayoría.